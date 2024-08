Allergikerin 10 bis 15 Mal von Wespe gestochen

Die Frau musste in Tirol ins Spital geflogen werden.

Bange Momente hat eine 66-jährige Deutsche Samstagvormittag bei einer Wanderung in Mayrhofen im Tiroler Zillertal erlebt. Die Frau, eine Allergikerin, wurde beim Rasten auf einem Stein zehn bis 15 Mal von Wespen gestochen. Sie benutzte sofort ihren Notfall-Pen, ihr Mann setzte einen Notruf ab. Trotzdem erlitt die 66-Jährige einen allergischen Schock. Schließlich wurde die Deutsche mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall in Tirol geflogen und stationär aufgenommen.