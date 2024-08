Dritter Toter: 80-Jähriger starb nach Wespenstich

Der 80-Jährige war am Samstag von einer Wespe im Rachenbereich gestochen worden.

Schon wieder kam es zu einem Todesdrama wegen eines Wespenstiches. Ein 80-Jährige wurde am Freitagabend bei den Fischerhütten beim Weyrerteich in Neuhof, Gemeinde Ottenschlag, von einer Wespe im Rachen gestochen.

Laut den Niederösterreichischen Nachrichten konnten weder Freunde noch ein Notarztteam dem Pensionisten mehr helfen. Er starb noch vor Ort.

Bereits dritter Todesfall

Es ist schon der dritte Todesfall wegen eines Wespenstiches in Niederösterreich. Ein 57-Jähriger starb Anfang August in Amaliendorf-Aalfang, Bezirk Gmünd. Der Mann hatte aus einer Flasche getrunken, in der sich ein Tier aufhielt. Trotz alarmierter Rettungskräfte war der Stich in den Gaumen tödlich. Der 57-Jährige starb an Atemnot.

Nur ein paar Tage zuvor überlebte ein Mann aus Neulengbach einen Wespenstich nicht- aufgrund einer schweren allergischen Reaktion.

Einen weiteren Wespen-Vorfall gab es am Sonntag im Zillertal. Dort wurde eine 66-jährige Wanderin von Wespen attackiert. Die Urlauberin wurde 15 Mal gestochen - sie schwebt seither in Lebensgefahr.