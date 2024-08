× Warum es zurzeit so viele Wespen gibt

Die warmen Temperaturen und das reiche Nahrungsangebot locken sie an: Wespen. Doch warum gibt es dieses Jahr so viele?

Wespen scheinen in diesem Sommer besonders zahlreich zu sein und sorgen für Unruhe bei Grillfesten und entspannten Stunden im Garten. Doch was sind die Gründe dafür? Die genaue Antwort auf diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab. Experten führen das erhöhte Wespenaufkommen auf mehrere Ursachen zurück:

• Günstige Wetterbedingungen: Der vergangene Winter war mild, was dazu führte, dass viele Wespenköniginnen überlebten und im Frühjahr mit dem Nestbau beginnen konnten. Zudem bietet der heiße und trockene Sommer optimale Bedingungen für die Entwicklung der Wespenstaaten.

• Reichhaltiges Nahrungsangebot: Ein Überangebot an Nahrung, wie reifes Obst, süße Säfte oder Fleischreste, lockt Wespen an und fördert ihre Vermehrung.

• Störungen am Nest: Wenn ein Wespennest gestört wird, können die Tiere aggressiv werden und auf Nahrungssuche gehen.

• Natürliche Schwankungen: Die Anzahl der Wespen unterliegt aber auch natürlichen Schwankungen und kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.

© Getty Images ×

Warum sind Wespen im Spätsommer besonders aktiv?

Im Spätsommer erreichen die Wespenstaaten ihre größte Größe. Die Arbeiterinnen sind besonders fleißig auf der Suche nach Nahrung, um die junge Königin für den Winter zu versorgen. Dies führt dazu, dass wir Wespen zurzeit häufiger begegnen.

© Getty Images ×

Was können wir tun?

• Ruhe bewahren: Von hektischen Bewegungen und Armwedeln werden die Tiere gereizt. Hier sollte unbedingt Ruhe bewahrt und keine zu schnellen Bewegungen gemacht werden.

• Süßes abdecken: Speisen und Getränke sollte man abdecken, insbesondere im Freien.

• Mülltonnen dicht verschließen: Offene Mülltonnen ziehen Wespen an.

• Nest entfernen lassen: Bei einem Nest in unmittelbarer Nähe sollte ein Fachmann zur Entfernung beauftragen werden.

© Getty Images ×

Wespen sind nützlich

Wespen werden als besonders lästig empfunden, jedoch erfüllen sie wichtige Aufgaben im Ökosystem. Sie ernähren sich von anderen Insekten und tragen so zur Schädlingsbekämpfung bei. Zudem tragen einige Wespenarten zur Bestäubung von Pflanzen bei, wenn sie auf der Suche nach Nektar sind. Sie dienen auch als Nahrungsquelle für Vogelarten und andere Tiere.