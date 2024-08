14-Jähriger nach Pkw-Kollision in Lebensgefahr

Ein 14-Jähriger ist Dienstagfrüh bei einer Kollision zweier Pkw im oststeirischen Ilz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) lebensgefährlich verletzt worden.

Stmk. Seine Mutter dürfte beim Abbiegen das Auto eines entgegenkommenden 19-Jährigen übersehen haben. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche im Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten ihn und die Crew des Rettungshubschraubers C16 flog ihn in das LKH Graz, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Der Unfall passierte gegen 8.00 Uhr, als die 42-Jährige auf der Gleisdorfer Straße (B65) aus Ilz kommend in Richtung Nestelbach unterwegs war. Sie wollte auf Höhe der Kreuzung mit der Gemeindestraße nach Mutzenfeld links einbiegen. In dem Moment kam ihr aber der 19-Jährige entgegen. Während der 14-jährige Sohn der Lenkerin schwerste Verletzungen erlitt, kamen die Frau und der zweite Lenker mit Blessuren davon. Beide wurden aber ebenfalls in Spitäler nach Graz und Feldbach gebracht.