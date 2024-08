Teenie (15) klaute vier Autos - Untersuchungshaft

Der Teenie wurde in Baden festgenommen, soll aber zahlreiche ähnliche Delikte in Wien begangen haben.

Nach dem Diebstahl von vier Pkw in Baden ist ein 15-Jähriger festgenommen worden. Der Jugendliche soll auch in zahlreiche ähnliche Taten in Wien verwickelt gewesen sein, hieß es am Freitag auf Anfrage seitens der Stadtpolizei. Er war nicht geständig. Der Teenager sitzt nun in der Justizanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft.

Nach Flucht festgenommen

Die Autodiebstähle in Baden waren in der Nacht auf Mittwoch verübt worden. Eines der Fahrzeuge wurde nach einem Verkehrsunfall zurückgelassen. Ein weiterer, mittlerweile mit gestohlenen Kennzeichen ausgestatteter Wagen wurde später in Wien geortet. Dort wurde der 15-Jährige auch nach kurzer Flucht festgenommen. Nach einem möglichen minderjährigen Komplizen wird weiterhin gesucht.