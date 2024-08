U-Bahn-Station Jägerstraße: Syrer (16) mit Messer attackierte Polizisten

Ein 16-Jähriger ist im Zuge einer Personenkontrolle ausgerastet.

Der junge Syrer wurde im Zuge einer Schwerpunktaktion am Leipziger Platz im 20. Bezirk kontrolliert. Der Platz rund um die berüchtigte U-Bahn-Station Jägerstraße geriet unter anderem wegen des Macheten-Mordes an einem Algerier, aber auch wegen der Vergewaltigung einer Österreicherin bereits in die Schlagzeilen.

Bei der Personenuntersuchung, die am Sonntagabend gegen 22 Uhr durchgeführt wurde, fanden die Beamten bei dem 16-Jährigen ein Klappmesser.

Der Jugendliche wollte daraufhin fliehen. Die Polizisten versuchten den Teenie aufzuhalten, dieser trat aber gegen die Beamten und warf einen Zeitungsständer nach ihnen. Ein Beamter stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt.

Nach der Verfolgung kam die Festnahme

Nach einer kurzen Verfolgung des Jugendliche, konnte der Syrer schließlich gefasst und vorläufig festgenommen werden. Sein Klappmesser wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige befand sich vorerst in polizeilichem Gewahrsam. Der leicht verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen.