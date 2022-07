Lkw-Anhänger rollt Straße hinab, crasht in Auto und Garten

Der Anhänger machte sich bei Abladevorbereitungen selbständig, rollte etwa 50 Meter die Straße hinunter und schob dabei ein Fahrzeug vor sich her.

Vorarlberg. Schock-Moment in der Vorarlberger Gemeinde Schwarzach: Am Samstagvormittag um etwa 10:33 Uhr machte sich bei Abladevorbereitungen selbständig, rollte etwa 50 Meter die Straße hinunter und schob dabei ein Fahrzeug vor sich her, welches hinter dem Anhänger geparkt war. Der Pkw und der Anhänger touchierten dabei einen Stromverteilerkasten und eine Hauswandfassade, bevor sie schlussendlich in umliegende Gärten fielen, wie die Polizei berichtet.

So kam es zum Unfall: Der 32-jährige Lkw-Lenker hatte sein Fahrzeug samt Anhänger abgestellt und die automatische Bremse aktiviert, bevor er den Anhänger löste und den Lkw zum Abladen der Ladung umparkte und bereit machte, berichtet die Polizei. Da machte sich der Lkw-Anhänger selbständig.

Strom für mehrere Haushalte vorübergehend abgestellt

Die Fahrzeugabsicherung und Bergung der Fahrzeuge aus den Gärten wurde durch die Feuerwehren Wolfurt und Schwarzach vorgenommen. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe und am Pkw und Stromverteilerkasten entstand Totalschaden, weshalb der Strom für mehrere Haushalte vorübergehend abgestellt werden musste. Ebenfalls entstand an der Hausfassade und den Gärten erheblicher Sachschaden.

Durch den Unfall entstand kein Personenschaden.