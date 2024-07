Junge Helden: Drei Teenies finden verschwundenen Rentner

Der 88-Jährige war von seinem Spaziergang nicht zurückgekehrt.

Nö. Ein 88-Jähriger war Mitte Juli nicht von seinem täglichen Spaziergang im Bezirk Krems zurückgekehrt. Die alarmierte Polizei leitete daraufhin eine sofortige Fahndung nach dem an Demenz erkrankten Mann im Raum Straß im Straßertale ein. Drei Stunden galt der Rentner bereits als vermisst.

Als die Beamten die tägliche Runde des 88-Jährigen abgingen, zeigten sich drei Burschen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren an der Suche interessiert und halfen sofort mit. Nur 20 Minuten später, gegen 19.30 Uhr, entdeckten die Teenies Ben, Armin und Patrick selbst den abgängigen Mann in einem Gebüsch in einem Weingarten. Sie informierten daraufhin die Polizisten, die selbst auf der Suche waren.

Großer Dank an Lebensretter

Der 88-Jährige war zu erschöpft, um selbst wieder aufzustehen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und konnte unverletzt seinen Angehörigen übergeben werden.

Bei der Polizei zeigte man sich von der Leistung der jungen Lebensretter beeindruckt. Landespolizeidirektor Franz Popp, Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Christa Hammer als auch Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Gerhard Pichler dankten den Jugendlichen für ihren tollen Einsatz.