Anschober: 'Der Libanon braucht unsere Hilfe'

Gesundheitsminister Anschober zeigt sich auf Twitter solidarisch mit den Opfern von Beirut und posiert mit Libanon-Flagge.

Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut mit weit über 100 Toten suchen Retter in den Trümmern zusammen mit ausländischen Spezialteams nach weiteren Opfern. Die Katastrophe löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus - so schickten mehrere Länder Rettungsmannschaften mit Spürhunden und Experten für die Bergung von Verschütteten in den Libanon.

Internationale Solidarität

Auch Gesundheitsminister Anschober zeigt sich auf Twitter solidarisch mit den Opfern mit einem Bild, das ihn mit der libanesischen Flagge auf einer Studienreise im Jahr 2016 zeigt. "Jetzt braucht der Libanon unsere Hilfe. Die schrecklichen Nachrichten machen mich zutiefst betroffen. Meine Gedanken sind bei den Menschen in #Beirut und im Libanon. Jetzt ist #Solidarität wichtiger denn je", so Anschober.

2016 führte mich eine Studienreise zu Themen Asyl u Integration in den Libanon u nach Beirut. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die Hunderttausenden aus Syrien Geflohenen u die großartigen Unterstützungsprojekte versch. Organisationen haben mich tief beeindruckt. 1/2 pic.twitter.com/9umEef7qsD — Rudi Anschober (@rudi_anschober) August 6, 2020

...