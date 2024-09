× Stylisch aussehen trotz Regenwetter: Die besten Tipps

Schlechtes Wetter ist kein Grund für schlechte Kleidung! Denn so ganz wollen wir diesen Herbst nicht im Regen stehen.

Wer in den nächsten Tagen nach draußen will, sollte sich warm und vor allem wasserfest anziehen. Wenn es draußen regnet, setzen die wenigsten gerne einen Fuß vor die Tür. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn mit ein paar einfachen Styling-Tipps kann man auch bei schlechtem Wetter supermodisch aussehen.

Worauf Sie bei Regenkleidung achten sollten

Damit das Make-up nicht schon auf dem Weg ins Büro verwischt und Sie trocken und gesund bleiben, gibt es eine einfache Lösung: die richtige Regenkleidung. Diese sollte folgende Eigenschaften haben:

Wasserdicht

Atmungsaktiv

Winddicht

Versiegelte Nähte, die kein Wasser durchlassen

Regenkleidung ja, aber bitte in schön!

Doch Regenkleidung muss nicht langweilig (oder hässlich) sein! Aktuell im Trend sind schlichte, einfarbige Funktionsstücke ohne Muster oder Verzierungen. Jacken, Mäntel, Stiefel und Hüte dürfen gerne robust wirken – und dabei dennoch stilvoll.

Der Klassiker: Gummistiefel

© Getty Images ×

Gummistiefel sind nicht nur ideal für Ausflüge in die Natur, sondern auch in der Stadt ein unverzichtbarer Begleiter bei Regenwetter. Besonders elegant wirken sie in gedeckten Farben. Während hochglänzende Modelle bei Damen beliebt sind, bevorzugen Männer oft matte Varianten. Viele Gummistiefel sind außerdem unisex und in verschiedenen Schafthöhen erhältlich, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Ein Tupfer Farbe!

© Getty Images ×

Warum nicht dem grauen Regenwetter mit einem Hauch Farbe trotzen? Besonders Gelb eignet sich hervorragend, um an düsteren Regentagen für gute Laune zu sorgen. Die fröhliche Farbe erinnert an Sonnenschein und bringt zumindest optisch etwas Wärme in den Alltag. Ein leuchtend gelber Regenmantel oder Gummistiefel sorgen nicht nur für gute Laune, sondern machen auch jedes noch so wasserfeste Outfit zu einem echten Fashion-Statement.

Monochrom-Look

© Getty Images ×

Monochrome Outfits im Regen wirken nicht nur modisch, sondern sind auch äußerst praktisch. Sie lassen sich unkompliziert kombinieren und passen sich jeder Umgebung an. Gleichzeitig vermittelt ein monochromer Look Struktur und Ordnung – perfekt, um auch an grauen Tagen souverän aufzutreten. Dunkle Töne und Oversize-Styles eignen sich ideal. Ein kompletter Look in Schwarz oder Dunkelblau, etwa bestehend aus einem langen Mantel, passenden Stiefeln und einem Regenschirm, verleiht sofort eine schicke Ausstrahlung und ist alles andere als langweilig.

Statement-Schirm

© Getty Images ×

Das Allerwichtigste bei Schlechtwetter! Ein Regenschirm muss aber nicht nur praktisch sein – er kann dem Regen-Look auch das gewisse Etwas verleihen. Ob in einer knalligen Farbe, mit markanten Mustern oder in einer extravaganten Form – ein auffälliger Regenschirm bringt Stil ins Spiel und setzt einen modischen Hingucker. So entsteht ein spannender Kontrast, der das gesamte Outfit auflockert und für einen frischen, individuellen Look sorgt.