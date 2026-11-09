Regierungs-Murks zum Wehrdienst in ZIB2

Bei Armin Wolf watscht Wehrdienst-Kommissionsleiter Erwin Hameseder die Regierung ab. Das aktuelle Modell der Regierung ist teurer als das Expertenmodell und droht zum Fiasko zu werden.

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Es geht um die Sicherheit Österreichs. "Weil die Politik sich nicht entscheidet, ist die Verunsicherung bei den Jugendlichen groß", sagt Wehrdienst-Kommissionsleiter Erwin Hameseder in der ZIB2 bei Armin Wolf. Viel mehr junge Männer als erwartet gehen jetzt wegen der großen Unsicherheit zum Zivildienst.

"Schlagen den leichteren Weg ein"

"Viele Jugendliche schlagen den leichteren Weg ein", sagt Hameseder. Wenn der Wehrdienst ab nächstem Jahr neun Monate dauern soll (die Reform ist immer noch nicht beschlossen), soll der Zivildienst auf 11 Monate ansteigen, fordert der Miliz-Beauftragte. Derzeit wollen ÖVP-SPÖ-NEOS den Zivildienst gar nicht verlängern - aus ideologischer Blockade der NEOS heraus. Viele Jugendliche gehen deshalb lieber zum Zivildienst, wo sie in den eigenen vier Wänden bleiben können, oft bequem zuhause im Heimatort und nicht kaserniert werden. Hameseder: "Wenn beides 9 Monate dauert, wählen viele den leichteren Weg."

Der Vorsitzende der Wehrdienstkommission Erwin Hameseder am Dienstag, 20. Jänner 2026, anl. einer PK des Bundesheeres 'Wehrdienstkommission präsentiert Bericht' in Wien. Das war vor fast einem Jahr. © APA/HELMUT FOHRINGER

“"Von ca. 38.000 stellungspflichtigen Männern werden 9000 untauglich sein und von den verbleibenden wissen wir, dass 17.500 den Zivildienst leisten und nur 12.000 den Grundwehrdienst. Das Verhältnis zwischen Grundwehrdienst und Zivildienst kippt gerade komplett. Das gehört sofort gestoppt. Das können wir uns nicht leisten. Das schwächt die Sicherheit Österreichs” Wehrdienst-Kommissionsleiter Erwin Hameseder.

Ministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und der Vorsitzende der Wehrdienstkommission Erwin Hameseder im Sommer in der Schwarzenberg-Kaserne in Wals-Siezenheim © APA/BARBARA GINDL

Erwin Hameseder würde sogar prüfen, dass Zuwanderer ohne Staatsbürgerschaft zum Dienst an der Waffe berufen werden. "Ich würde darüber nachdenken, alleine wegen der demografischen Entwicklung." Bereits jetzt gibt es viele junge Männer mit Migrationshintergrund in den Kasernen, sagt Hameseder: "Natürlich mit Staatsbürgerschaft." Seiner Meinung nach soll man sich die Staatsbürgerschaft auch durch den Wehrdienst verdienen dürfen. Die ÖVP ist strikt dagegen. Eine Lösung hat die Regierung nicht zusammengebracht.

Ohne Zustimmung von FPÖ oder Grünen wird der Regierungsmurks bei der Wehrpflicht scheitern. Kommt überhaupt noch ein Gesetz, dass die Wehrdienstreform und die Reform des Wehrersatzdienstes Anfang 2027 bringt. Wie groß ist die Chance? "Ich halte es nicht mehr für sehr realistisch", sagt er zum Regierungsmurks bei der Wehrpflicht.