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Russen-Spion

Jetzt packt Kurz über Marsalek-Chats aus

Aaron Brüstle
von
Ein Mann im Anzug hält den Zeigefinger vor den Mund und signalisiert Stille.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat sich am Montagabend über den Russen-Spion Jan Marsalek geäußert und dabei auch die Chats angesprochen, in denen über seinen Rücktritt geredet wurde.
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Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag beim "Business-Talk" von Thomas Prantners Beratungsagentur C3 über den Russen-Spion und Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gesprochen, der sich mittlerweile in Moskau aufhalten soll.

"Viele Fragezeichen" sah der Ex-Kanzler bei den Berichten vom Wochenende, wonach der wegen Betrugs und Spionage für russische Nachrichtendienste gesuchte Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek an Kurz' Rückzug von der Regierungsspitze beteiligt gewesen sein will. Er war 2021 infolge der sogenannten "ÖVP-Inseratenaffäre" zurückgetreten.

In den am Wochenende  verbreiteten Chats behauptete Marsalek, an der Beschlagnahme des Handys von Chat-Man Thomas Schmid beteiligt gewesen zu sein und somit den Rücktritt von Kurz provoziert zu haben.

Bei "Inseratenaffäre"-Verfahren "optimistisch"

In der aktuellen Berichterstattung werde "relativ viel vermischt", betonte Kurz, der weder über Motive noch laut Marsalek involvierte Personen spekulieren wollte. Er habe jedenfalls ein Verfahren - jenes wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss - mittlerweile gewonnen und auch beim seit fünf Jahren laufenden Verfahren in der "Inseratenaffäre" sei er "optimistisch".

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Thomas Prantner und Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Eva Schütz am Montag, 09. November 2026, im Rahmen eines Thomas Prantner Communications C3 Business Talks in Wien. © APA/GEORG HOCHMUTH

Es geht darin um den Verdacht, ÖVP-geführte Ministerien könnten mit Steuergeld frisierte Umfragen in Medien platziert haben, um Kurz an die Spitze von Partei und Regierung zu bringen. Losgetreten wurden die Ermittlungen durch die Beschlagnahme des Handys des früheren Kurz-Vertrauten und Spitzenbeamten Thomas Schmid, dem mittlerweile der Kronzeugen-Status zugestanden wurde.

In den am Wochenende von Springer-Medien verbreiteten Chats behauptete Marsalek, an der Beschlagnahme beteiligt gewesen zu sein. Viele halten Marsaleks Behauptung für unglaubwürdig, sie haben allerdings zu Spekulationen geführt.

Rückkehr in die Politik?

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag den regelmäßig wiederkehrenden Spekulationen über seine geplante Rückkehr in die Politik eine Absage erteilt.

Diese Zeit sei "großartig" gewesen und er habe dabei viel gelernt, beteuerte der frühere ÖVP-Chef, der heute mit 15% am Cybersicherheits- und KI-Unternehmen DREAM mit Sitz in Tel Aviv beteiligt ist. "Aber in die Politik zieht es mich nicht mehr."

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