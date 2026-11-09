Kurz-Sturz: Arbeitete Thomas Schmid für Russen?

Chat-Man Thomas Schmid soll laut Jan Marsalek im Auftrag der Russen am Sturz von Ex-Kanzler Sebastian Kurz beteiligt gewesen sein. Der flüchtige Manager packt über eine Handybeschlagnahme aus, was zu Spekulationen um die Rolle von Schmid führt.

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Durch die Beschlagnahme eines Mobiltelefons sei der damalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz im Jahr 2021 "erfolgreich gestürzt" worden, heißt es in den Marsalek-Chats. Bei den Marsalek-Chats handelt es sich um 18 Nachrichten auf Englisch, die in der Nacht des 22. Oktobers 2021 hin und her gingen.

Bei dem Mobiltelefon geht es sich demnach um das Gerät von Thomas Schmid, dem ehemaligen Spitzenbeamten im Finanzministerium und späteren ÖBAG-Leiter. Er schrieb über 300.000 Nachrichten und ist mittlerweile Kronzeuge bei der WKStA. Chats von Russen-Spion Jan Marsalek bringen Verdachtsmomente auf, dass Schmid für die Russen gearbeitet habe. Dass Marsalek in Chats gelogen hat, ist auch möglich. Sogar die Staatsanwaltschaft Wien äußerte sich jetzt schon zur Rolle Schmids, nachdem Spekulationen über seine Rolle laut wurden.

So wurde Schmids Handy am 12. November 2019 von österreichischen Ermittlern beschlagnahmt. Nach Durchsuchungen im Kanzleramt, Finanzministerium und der ÖVP-Zentrale am 6. Oktober 2021 kündigte Kurz am 9. Oktober 2021 seinen Rücktritt an.

Spricht Marsalek von Schmid als Mitarbeiter?

13 Tage später schrieb Marsalek auf Englisch an Roussev: "And the rest of the chats ,killed‘ the chancellor". Zudem erwähnte Marsalek einen Mann, der zeitweise "für uns gearbeitet" habe und Opfer einer "Hexenjagd durch das Team des ehemaligen Kanzlers" geworden sei. Dieser Mann - genau da könnte Schmid gemeint sein.

Staatsanwaltschaft Wien äußert sich

Für Spekulationen sorgt, an welcher Stelle genau die Rede von Thomas Schmid ist. Es war sein Handy, das konfisziert wurde und dessen Chats (wiederhergestellt durch Apple Time Capsule) dann zum Rücktritt von Kurz geführt haben. Schmid wurde 2024 Kronzeuge bei der WKStA und beschuldigt Kurz, von seinen Umtrieben gewusst zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wien hält laut Kurier fest, dass "der Sachverhalt ermittelt" werde. Gibt es Verdachtsmomente gegen Schmid? Laut Staatsanwaltschaft sei er "kein Beschuldigter. So, wie es sich derzeit darstellt, ist er eher ein potenzielles Opfer." Die Spekulationen über Schmids Rolle reißen aber nicht ab.

Der 1980 in Wien geborene Jan Marsalek ist seit Juni 2020 auf der Flucht, nachdem beim Zahlungsdienstleister Wirecard rund 1,9 Milliarden Euro fehlten. Nun belasten ihn Ermittlungsunterlagen, die dem Axel Springer Global Reporters Network vorliegen. In Nachrichten vom 22. Oktober 2021 an Orlin Roussev – den Anführer eines in Großbritannien verurteilten Spionagenetzwerks – behauptet Marsalek unter dem Decknamen "Rupert Ticz", an einer Operation beteiligt gewesen zu sein.

Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) . © APA/HANS KLAUS TECHT

Enthüllungen rund um Jan Marsalek

Jan Marsalek © ???

Österreichische Ermittler halten in den Unterlagen unter der Überschrift "Unterstützung eines fremden Nachrichtendienstes – Einflussnahme auf die österreichische Politik (…)" fest: "Unmissverständlich erklärte MARSALEK, dass 'sie' in einer erfolgreichen Operation den Kanzler 'gestürzt' hätten."

Das "profil" zitiert Marsalek in den Chats bezogen auf den Sturz von Sebastian Kurz wörtlich:" [...] den wir erfolgreich gestürzt haben, indem wir das Handy seines [...] Freundes beschlagnahmt haben, der ihre geheime Wahlkampffinanzierung verwaltete." Außerdem heißt es: "Eine ziemlich chaotische Geschichte."

Weiter heißt es im Vermerk: "MARSALEK gab somit gegenüber ROUSSEV zu, an der Beschlagnahme dieses Mobiltelefons beteiligt gewesen zu sein." Unklar bleibt, ob sich die Äußerung "für uns" auf Wirecard oder einen russischen Nachrichtendienst bezog. Der britische Labour-Abgeordnete Graeme Downie betonte gegenüber dem "Telegraph": "Letztlich besteht Putins strategisches Ziel darin, Demokratien grundlegend voneinander zu spalten." Zudem erklärte Downie: "Wir erleben dort den Versuch, die Demokratie zu destabilisieren."

Zehn Jahren und acht Monaten Haft

Roussev wurde in Großbritannien zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Im Mai 2025 enthüllte der "Telegraph" zudem, dass drei Mobiltelefone hochrangiger Beamter des österreichischen Innenministeriums nach Russland gelangten. Die Ermittlungsergebnisse der Briten gelangten nach Österreich zum Marsalek-Akt und schlugen dann zuerst in Medien der Springer-Gruppe auf.