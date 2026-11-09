Apotheken: Ärzte laufen gegen neuen Vorstoß Sturm

Die Wiener Ärztekammer hat sich am Montag "entschieden" gegen Vorschläge ausgesprochen, weitere ärztliche Tätigkeiten an Apotheken zu übertragen.

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Zuvor hatten Gesundheitsexpertinnen im Ö1-Radio die Möglichkeit einer Ausweitung etwa hinsichtlich Wundversorgung oder Medikamentenabgabe thematisiert. Für die Kammer ist dieser Vorstoß "ein gefährlicher Irrweg, bei dem die Patientensicherheit zugunsten wirtschaftlicher Interessen in den Hintergrund zu geraten" drohe.

"Man kann nur den Kopf schütteln, mit welcher Selbstverständlichkeit hier ärztliche Kompetenzen für andere Berufsgruppen beansprucht werden", erklärte dazu der Wiener Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart in einer Aussendung. Apothekerinnen und Apotheker würden über eine "wichtige pharmazeutische Ausbildung" verfügen. "Diese ist aber keine medizinische Ausbildung und berechtigt nicht dazu, ärztliche Diagnostik und Behandlung zu übernehmen."

Impfen wird in Apotheken möglich

Erst vergangene Woche hatte die Regierung im Ministerrat ein Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, das künftig ermöglichen soll, dass auch in Apotheken Impfungen vorgenommen werden können. Betroffen sind Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B, gestartet werden soll bereits im Frühjahr 2027.

Im Ö1-Radio am Montag zeigten sich Gesundheitsexpertinnen offen für eine Ausweitung dieser Regelungen. Sabine Vogler von der Gesundheit Österreich (GÖG) sagte, man sehe es von anderen Ländern, "dass manche Sachen nach und nach eingeführt wurden, wo dann immer mehr Impfungen dazugekommen sind. Wir sehen Veränderung." Im Vergleich zu anderen Ländern seien es in Österreich "noch relativ wenige Leistungen".

Vogler verwies darauf, dass man in einigen Ländern bei kleineren Krankheiten in die Apotheke gehen könne, und diese hätten das Recht, "selber das Medikament gleich herzugeben". Dies gelte etwa bei einer Mittelohrentzündung oder einer "leichten Verkühlung".

Ähnlich äußerte sich Viktoria Stein von der Österreichischen Gesellschaft für Public Health: So könnte etwa in Apotheken Wundversorgung erfolgen oder Blutdruck gemessen werden oder "verschiedene andere Tests" durchgeführt werden, sagte sie gegenüber Ö1. "Viel weiter als bei uns ist es in England, Schottland, Frankreich und Portugal." Es sei in allen Ländern Thema, "dass es zu wenige Allgemeinmediziner gibt und in den Arztpraxen die Wartezeiten sehr lange sind".

Medizinische Untersuchung nicht "am Verkaufstresen der Apotheken"

Die Ärztekammer erklärte dazu, was auf den ersten Blick nach einfachen medizinischen Tätigkeiten aussehe, erfordere in Wahrheit "fundiertes ärztliches Wissen und klinische Erfahrung". "Eine Mittelohrentzündung, die Verschreibung von Schmerzmitteln oder eine offene Wunde sind nicht harmlos, und eine Diabetesberatung weit mehr als die Besprechung von Blutzuckerwerten."

Ärztinnen und Ärzte seien dafür ausgebildet, Erkrankungen zu erkennen, Risiken einzuschätzen und bei Komplikationen richtig zu handeln", betonte auch Kammer-Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied. Sie warnte insbesondere davor, den Eindruck zu erwecken, eine medizinische Untersuchung könne "durch eine Beratung am Verkaufstresen der Apotheken ersetzt werden".

Besonders befremdlich sei, mit welcher Selbstverständlichkeit die Ausweitung der Kompetenzen in Apotheken als Lösung für bestehende Versorgungsprobleme präsentiert werde. "Eine Apotheke wird nicht zur Arztordination, indem man ihr zusätzliche medizinische Aufgaben überträgt. Wenn die Apothekerschaft zusätzliche Geschäftsfelder erschließen will, soll sie das auch offen sagen", so Kamaleyan-Schmied.

"Im Krankheitsfall, wie etwa einer Mittelohrentzündung, werden Patientinnen und Patienten jederzeit in Ordinationen unmittelbar versorgt", so Steinhart. "Versorgungsengpässe im Kassensystem löst man nicht, indem man ärztliche Leistungen an Berufsgruppen ohne entsprechende medizinische Ausbildung auslagert", sagte er.