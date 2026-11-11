Mord-Rapper droht Russell Brand: "Wir werden uns sehen!"

Ein wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilter Rapper hat sich nach der Verurteilung von Russell Brand mit einer bedrohlich klingenden Botschaft an den britischen Ex-Schauspieler gewandt.

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Der Rapper Terngu Agera, bekannt unter seinem Künstlernamen Mover, veröffentlichte ein Bild eines Gefängnisfensters und richtete damit eine Nachricht an Russell Brand. "Russell Brand, du böser Junge – wir werden uns sehen, Junge", schrieb er auf seinem Social-Media-Account.

Anschließend teilte der 35-Jährige ein Video mit Ausschnitten aus einem seiner Rap-Songs. Darin singt er unter anderem: "Ich habe Blut an meinen Händen" und "Ich habe einer Seele das Leben genommen".

Wegen brutalen Mordes verurteilt

Agera sitzt wegen eines brutalen Raubmordes lebenslang im Gefängnis. 2014 hatte er gemeinsam mit einem Komplizen den 38-jährigen Bauarbeiter Zydrunas Laurinavicius in London überfallen. Die Täter hatten es auf dessen gefälschte Rolex-Uhr und seine Arbeitstasche abgesehen. Agera stach dem Mann dabei in die Brust. Das Opfer starb.

Der Rapper Terngu Agera © Instagram

Der Vater des 38-Jährigen musste den Angriff mitansehen. Agera und sein Komplize Stephen Lansana wurden wegen Mordes und Raubes verurteilt. Agera erhielt 2015 eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindestverbüßungsdauer von 30 Jahren.

Russell Brand zu zehn Jahren Haft verurteilt

Die Botschaft kommt kurz nach dem Urteil gegen Russell Brand. Der 51-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Taten sollen sich zwischen 2004 und 2009 ereignet haben. Zudem muss Brand lebenslang im Register für Sexualstraftäter geführt werden.

Der 51-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung einer Frau und sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. © AFP

Derzeit sitzt Brand im Gefängnis HMP Wandsworth. Agera befindet sich allerdings in einer anderen Haftanstalt. Eine Quelle sagte gegenüber der "Daily Mail", es sei dennoch beunruhigend, dass jemand wie Agera es auf Brand abgesehen haben könnte.

Handy-Verbot im Gefängnis

Besonders brisant: Agera soll seine Botschaft trotz des Verbots privater Mobiltelefone im Gefängnis veröffentlicht haben. Die Nutzung nicht genehmigter Handys in britischen Haftanstalten ist eine Straftat. Erlaubt sind lediglich offizielle Gefängnistelefone, mit denen Häftlinge zuvor genehmigte Nummern anrufen können.

Der Rapper Terngu Agera, bekannt unter seinem Künstlernamen Mover, veröffentlichte ein Bild eines Gefängnisfensters und richtete damit eine Nachricht an Russell Brand. © Snapchat

Der britische Gefängnisdienst verurteilte die Nutzung sozialer Medien aus der Haft. Wer dabei erwischt werde, müsse mit Konsequenzen rechnen. Zugleich investiere der Dienst rund 75 Millionen Pfund in zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegen geschmuggelte Gegenstände wie Handys.