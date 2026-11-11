Rund 600 Lehrlinge starten bei BILLA durch

BILLA begrüßt rund 600 neue Lehrlinge und bietet Ausbildung in zehn Lehrberufen. Für 2027 stehen weitere 800 Lehrstellen offen – besonders gefragt ist Nachwuchs für Feinkost und Konditorei.

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Mit dem #nextbillageneration Event heißt BILLA alle neuen Lehrlinge mit Lehrstart 2026 willkommen. Bei sieben Veranstaltungen in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und Wien trafen die Nachwuchstalente erstmals auf ihre Ausbildner und sammelten erste Impressionen ihres künftigen Arbeitgebers. Zudem konnten sie an 12 Messeständen wichtige Kontakte für ihre weitere Ausbildungszeit knüpfen und sich mit Vertretern der Unternehmenssicherheit, Zukunftstalente, Betriebsrat, ihren regionalen Lehrlingsbetreuern und externen Partnern wie Locomotion und IL austauschen. Die fünf besten Lehrlinge, die beim Lehrlingsquiz besonders gut abgeschnitten haben, sowie die Top-Ausbildner pro Bundesland wurden jeweils bei den Veranstaltungen ausgezeichnet.

"Mit ihrer Ausbildung legen rund 600 junge Talente den Grundstein für ihre berufliche Zukunft bei BILLA und verstärken gleichzeitig unsere Teams in den Märkten. Im Mittelpunkt stehen dabei eine fachlich fundierte Weiterbildung und die persönliche Entfaltung unserer Neuzugänge. Unsere regionalen Lehrlingsbetreuer:innen begleiten die Lehrlinge während ihrer gesamten Lehrzeit und stehen ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite", betont Kai Pataky, BILLA Vorstand Vertrieb

Friedrich Schwarzer (regionaler Lehrlingsbetreuer; 2.v.l.), Goran Savic (Vertriebsleiter; 3.v.l.), Fabian Spicker (Vertriebsleiter; 4.v.l.), Marina Roscher (Vertriebsleiterin Region Wien, Niederösterreich Süd, Nord- und Mittel-Burgenland; Mitte), Cornelia Nussbaumer (Head of People & Culture BILLA; 4.v.r.), Walter Laczko (Lehrlings- und Nachwuchsförderung, People & Culture BILLA; 3.v.r.) und Liridon Isufaj (regionaler Lehrlingsbetreuer; 2.v.r.) im Rahmen des #nextbillageneration Events in Wien. © Billa AG/Robert Harson

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten bei BILLA

„Eine Lehre ist weit mehr als der Einstieg ins Berufsleben. Sie bietet jungen Menschen die Chance, ihre Talente zu entdecken, Verantwortung zu übernehmen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Wir investieren bei BILLA bewusst in die Ausbildung unserer Lehrlinge, weil sie die Fach- und Führungskräfte von morgen sind. Wir bieten jungen Menschen ein Umfeld, in dem sie lernen, wachsen und ihre Potenziale entfalten können. Denn wir sind überzeugt: Mit Engagement, Neugier und der richtigen Unterstützung kann jede:r seinen bzw. ihren ganz persönlichen Erfolgsweg gestalten", meint Cornelia Nussbaumer, BILLA Head of People & Culture.

Mit zehn unterschiedlichen Lehrberufen bietet BILLA jungen Menschen zahlreiche Einstiegsmöglichkeiten ins Berufsleben – etwa als Einzelhandelskaufmann:frau mit Schwerpunkt Lebensmittel, Feinkost, digitaler Verkauf, Doppellehre, Konditor:in, Systemgastronomiefachmann:frau, Bürokaufmann:frau, Großhandelskaufmann:frau, Lebensmitteltechniker:in und Medienfachmann:frau. Eine Lehre kann mit der Matura verbunden oder nach dem Abschluss begonnen werden. Zudem bietet BILLA unter anderem Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen, internationale Praktika, Exkursionen und Prämien für gute Leistungen. Während der gesamten Lehrzeit stehen den Lehrlingen neben ihren Ausbilder:innen auch regionale Lehrlingsbetreuer:innen beratend zur Seite. Das Lehrlingseinkommen liegt in allen Ausbildungsjahren deutlich über dem Kollektivvertrag und beträgt 1.350 Euro im ersten, 1.570 Euro im zweiten, 1.980 Euro im dritten sowie 2.030 Euro im vierten Lehrjahr.

BILLA fördert inklusive Ausbildung

Beim #nextbillageneration Event in Wien begrüßte BILLA 186 Neuzugänge. © Billa AG/Robert Harson

Besonderes Augenmerk legt BILLA als einer der größten Lebensmittelhändler des Landes auf inklusive Ausbildungswege im Unternehmen: Derzeit absolvieren 53 Lehrlinge mit Behinderung ihre Ausbildung bei BILLA und werden dabei von internen sowie externen Ansprechpersonen begleitet. Im Rahmen der BILLA Inklusionswochen erhalten junge Menschen mit Unterstützungsbedarf praktische Einblicke in die Arbeitswelt. Darüber hinaus sind Gleichstellung und Antidiskriminierung fest in der Lehrlingsausbildung verankert. Sowohl die Lehrlinge als auch ihre Ausbilder:innen werden dazu regelmäßig geschult und sensibilisiert. Damit fördert das Unternehmen die Vielfalt seiner mehr als 30.000 Mitarbeiter:innen und schafft ein wertschätzendes und inklusives Arbeitsumfeld.

Motivierte Nachwuchstalente gesucht

Auch für 2027 werden wieder zahlreiche Nachwuchstalente gesucht. 800 Lehrstellen hat BILLA hierfür zu vergeben. Wer an einer Lehre bei BILLA interessiert ist, findet ab 1. Oktober im im REWE Group Jobportal offene Stellen und kann sich direkt online bewerben. Besonders in den Bereichen Feinkost und Konditorei freut sich BILLA über motivierte Bewerber:innen. Weitere Infos unter karriere.billa.at/Lehre