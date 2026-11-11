Sex-Spionin: Nvidia-Aktie auf tiefstem Stand seit März

So viel Geld hat noch kein Seitensprung der Welt gekostet! Konzernchef Jensen Huang wurde seiner Frau untreu - mit einer Spionin. Der Nvidia-Börsenwert schrumpfte um eine Billion Dollar.

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Die Sorge vor einer Führungskrise bei Nvidia hat die Atie des US-Chipkonzerns weiter unter Druck gesetzt. Grund ist die Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.

Die Aktie verlor am Dienstag weitere 5,5 Prozent und fiel mit 168,8 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit März. Vor einer Woche waren es noch 206,7 Dollar. Der Börsenwert nahm damit von fünf auf vier Billionen Dollar ab.

Halbleiter-Werte unter Druck

Halbleiter-Werte standen an den US-Börsen am Dienstag insgesamt unter Druck - auch weil die Branche weitere Zinserhöhungen fürchtet. Die Unternehmen investieren mittels Krediten und Anleihen im großen Stil vor allem in die Ausrüstung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Bei steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verteuern sich diese Investitionen. Zudem könnten höhere Zinsen grundsätzlich die IT-Investitionen der Wirtschaft bremsen. Neben Nvidia büßten daher auch Papiere von Seagate, Sandisk, Micron Technology und Intel ein.

Nvidia-Mitgründer Jensen Huang räumt Affäre ein

Nvidia-Boss mit Affäre Alice Huang © AFP

Wie taiwanische Behörden am Mittwoch bestätigen, soll die im Zusammenhang mit der Affäre mit dem Nvidia-Chef unter Spionageverdacht stehende Chinesin Alice Huang mit einem Hongkonger Pass nach Taiwan eingereist sein. Die Frau soll nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten für Peking gearbeitet haben. China weist die Vorwürfe entschieden zurück.

Nvidia-Mitgründer Jensen Huang hatte am Sonntag eine Affäre mit der Chinesin eingeräumt. Die beiden sind trotz der Namensgleichheit nicht miteinander verwandt. Alice Huang, die auch unter dem Namen Huang Le bekannt ist, war früher als Führungskraft beim Rechenzentrumsunternehmen Megaspeed in Singapur tätig. Im Mai 2025 war sie bei einem Abendessen mit Jensen Huang in Taipeh gefilmt worden.

Der Leiter der taiwanischen Einwanderungsbehörde bestätigte nun Berichte, wonach Huang für ihre Einreise einen Hongkonger Pass verwendet hatte. Damit ist die Einreise nach Taiwan in der Regel einfacher als mit einem Pass der Volksrepublik China. Chinesische Staatsbürger vom Festland benötigen eine Sondergenehmigung.

Taiwans Innenministerin Liu Shyh-fang erklärte am Mittwoch vor dem Parlament, Huang halte sich inzwischen im Ausland auf. Ihre Einreisegenehmigung sei mittlerweile widerrufen worden. Eine Rückkehr nach Taiwan sei damit nicht mehr möglich.

"Hätten wir gewusst, dass sie eine Spionin ist, hätten wir sie selbstverständlich nicht nach Taiwan einreisen lassen", sagte die Ministerin. Die Regierung werde nun ihre Einwanderungsverfahren überprüfen, insbesondere die Sicherheitskontrollen und Befragungen.

Der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia hatte am Sonntag eine unabhängige Untersuchung der Affäre angekündigt.