Medikamenten-Abzocke: Schwere Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Die Barmherzigen Brüder sind mit dem Vorwurf konfrontiert, ihren eigenen Krankenhäusern in Österreich Medikamente mit exorbitanten Aufschlägen verkauft und sich dadurch möglicherweise Steuer- bzw. Sozialversicherungsgeld in Millionenhöhe erschlichen zu haben.

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Einen entsprechenden Bericht veröffentlichte das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Mittwoch online. Der Orden wies die Vorwürfe in einer Aussendung zurück.

Der "Spiegel" beruft sich auf interne Unterlagen aus dem Rechnungswesen der katholischen Gemeinschaft für das Jahr 2024. Die Unterlagen, die die Preise dokumentieren, zu denen sie Medikamente ein- und weiterverkaufte, deuteten auf ein ausgeklügeltes Abrechnungssystem hin, das womöglich über etliche Jahre bestanden habe, so das Magazin. Demnach könnte es um Millionenbeträge gehen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zehnfach erhöhte Preise

Der Orden betreibt in Österreich sieben Krankenhäuser. An vier Standorten haben die angeschlossenen Apotheken eine Doppelfunktion: Sie versorgen sowohl Spitäler des Ordens als auch andere Kliniken. Den eigenen Kliniken verrechneten die Apotheken erheblich höhere Preise. Demnach kaufte der Orden etwa ein Antibiotikum für die Apotheke Linz für einen durchschnittlichen Einkaufspreis von 19,49 Euro je Mengeneinheit. Für den Weiterverkauf an die Diakonissen Linz, die nicht den Brüdern gehören, berechneten sie einen Verkaufspreis von 24,15 Euro. Für die eigene Klinik am selben Standort verlangten sie bei demselben Präparat 241,25 Euro, also fast das Zehnfache des Preises für den externen Abnehmer.

Die Unterlagen dokumentieren laut "Spiegel" auch weitere Arzneimittel, die mit erheblichen Aufpreisen versehen wurden. Diese überhöhten Medikamentenpreise könnten die Kosten der Ordenskliniken aufgebläht und somit wohl deren sogenannte Betriebsabgänge vergrößert haben. Einen Großteil der dadurch entstandenen Mehrkosten hätten dann womöglich die Bundesländer getragen - und damit die Steuerzahler und Krankenversicherten (denn die Sozialversicherung finanziert den Spitalsbetrieb der Länder mit, Anm.).

Orden sieht Rechtsgrundlagen erfüllt

Die Barmherzigen Brüder weisen gegenüber dem Magazin den Vorwurf, sich systematisch ungerechtfertigt bereichert zu haben, zurück. Die Verrechnung entspreche den geltenden Rechtsgrundlagen. Die Abrechnungen der öffentlichen und gemeinnützigen Krankenhäuser würden im Rahmen der Wirtschaftsaufsicht der Bundesländer von den jeweils zuständigen Landesstellen regelmäßig kontrolliert.

In einer Presseausendung am Mittwoch meldete sich der Orden dann auch selbst zu Wort. Auch dabei wurde eine ungerechtfertigte Bereicherung aus der Medikamentenverrechnung zwischen ihren Apotheken und Krankenhäusern in Abrede gestellt. Während eine Prüfung dazu durch den Gesundheitsfonds des Landes Steiermark noch laufe, solle die Verrechnung an allen Standorten rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 nachvollziehbarer werden, wurde erklärt.

Prüfbericht in Graz

In Graz liegt nach Angaben des Ordens seit Mitte September ein erster Bericht des Gesundheitsfonds vor. Die Barmherzigen Brüder hätten alle angeforderten Unterlagen, Detailkalkulationen sowie erste rechtliche Einschätzungen übermittelt. Die abschließende Bewertung stehe noch aus.

Es stünden unterschiedliche Rechtsansichten nebeneinander: "Nach rechtlicher Einschätzung der Barmherzigen Brüder und unabhängiger Expert:innen entspricht die Verrechnung den gesetzlichen Vorgaben, der erste Prüfbericht des Gesundheitsfonds kommt zu einem anderen Ergebnis." In der Sicht des Ordens deckt der Verrechnungspreis zusätzlich zum Medikamentenpreis beispielsweise Arzneimittelaufbereitungen, pharmazeutische Betreuungen bei Visiten, Reinräume, Personalkosten, IT-Services oder die Lagerung ab.

"Verzerrtes Bild"

Vergleiche mit dem Einkaufspreis oder mit der Belieferung externer Einrichtungen, die diese Leistungen nicht beziehen, griffen daher zu kurz. Zudem lieferten einzeln herausgegriffene Werte zu Aufschlägen ein verzerrtes Bild. Entscheidend sei die Gesamtbetrachtung: Über sämtliche Medikamentenverrechnungen und die damit verbundenen Leistungen eines Jahres hinweg falle die durchschnittliche Differenz deutlich geringer aus als in diesen Einzelfällen.

Die Barmherzigen Brüder erwarten nun die Beurteilung der zuständigen Behörden. "Prüfungen sind wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen laufende Verfahren nicht mit abschließenden Feststellungen gleichgesetzt werden. Unser Interesse ist eine vollständige, sachliche und transparente Klärung", erklärte Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich.