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EU-Konzernabgabe

Mikl-Leitner tadelt Marterbauer: "Das ist Irrsinn"

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Frau im gelben Kleid spricht sitzend, hinter ihr sind Flaggen zu sehen.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Marterbauers Vorstoß für eine EU-weite Konzernabgabe sorgt bei Niederösterreichs Landeshauptfrau für Unmut.
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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sorgte mit seinem Vorstoß am Dienstag für Wirbel. Der SPÖ-Politiker sprach sich im Interview mit "Politico" für eine EU-weite Konzernabgabe aus.

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Auch die EU-Kommission überlegt derzeit, wie das Budget langfristig gesichert werden kann. Auch eine EU-Steuer (CORE) ist im Gespräch. Diese  könnte jährlich rund 6,8 Milliarden Euro für den EU-Haushalt bringen. Betroffen wären Unternehmen ab einem Nettojahresumsatz von 100 Millionen Euro. Marterbauer befürwortet das Modell jedenfalls.

Koalitionskrach um Vorstoß

In der Koalition sorgte der Vorstoß jedenfalls rasch für Verstimmungen. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) erklärte, dass das die "persönliche Einzelmeinung" des Finanzministers sei und die "offiziellen österreichischen Verhandlungsziele" davon unberührt blieben. Europa werde nicht "stärker, nur weil es teurer wird", stellte die Ministerin klar.

Ein Mann mit Brille und Mütze spricht bei einer Pressekonferenz im Finanzministerium.
Markus Marterbauer. © APA/HANS KLAUS TECHT

Nun kommt auch scharfe Kritik von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): "Das ist Irrsinn", sagte sie gegenüber dem "Kurier".  Und: "Ich bin sehr viel im Land unterwegs und rede mit den Menschen. Und die Menschen, die in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen, wollen keine zusätzlichen Belastungen für ihre Betriebe. Sie machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz."

Mikl-Leitner vermisste "Umsicht früherer SPÖ-Granden"

Mikl-Leitner empfiehlt Marterbauer, sich an frühere SPÖ-Granden zu halten: "Ich vermisse die Umsicht früherer sozialdemokratischer Granden wie Hannes Androsch oder eines Bundeskanzlers Franz Vranitzky. Nur mit einer gesunden Wirtschaft kann man etwas umverteilen." Aktuell habe man den Eindruck, dass es nur noch einen "reinen Tunnelblick" auf Umverteilung gebe, so die Landeshauptfrau. Solche Ideen würden aber "die Umverteilung des Wohlstands Europas nach China, Indien und in die USA" bedeuten.

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