Wie Hermann Maier: Irres Sturz-Video von ÖSV-Talent

Lenz Hauser auf den Spuren des legendären Hermann Maier.

Jeder heimische Sport-Fan erinnert sich, wie der Herminator bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998 mit seinem Abflug in der Olympia-Abfahrt unsterblich wurde. Nun schickt sich ein rot-weiß-roter Skicrosser an, in die großen Fußstapfen der ÖSV-Ikone zu folgen. Sein Name: Lenz Hauser. Der 19-jährige Skicrosser legte bei einem Rennen auf der Reiteralm einen unglaublichen Abflug hin und erobert seitdem das Internet.

Was war passiert? Hauser überspringt nach einer Kurve den Sicherheitszaun und überschlägt sich im ungesicherten Wald-Terrain. Wie durch ein Wunder bleibt Hauser unverletzt und postet das Video mit den Worten: "Mir geht's gut." Über 30.000 Mal wurde das Sturz-Video bereits geklickt.