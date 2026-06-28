Oldtimer-Rallye erstmals beim Auhof Center

Die 29. „Vienna Höhenstraße Classic" rollte erstmals vom Auhof Center in Penzing los – bisher hatte die Rallye beim Einkaufszentrum Q19 in Döbling begonnen.

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Um 9.01 Uhr fiel der Startschuss für 63 historische Fahrzeuge, organisiert vom Österreichischen Motor-Veteranen-Club gemeinsam mit dem Porsche Club Austria.

Schau. Vor dem Start konnten Besucher die Oldtimer kostenlos aus nächster Nähe bestaunen und mit den Besitzern plaudern. Startberechtigt waren historische Automobile bis Baujahr 1995 – von Vorkriegsfahrzeugen bis zu Sportwagenklassikern der 1970er- und 1980er-Jahre. Erstmals gab es auch eine eigene Kategorie für außergewöhnliche Fahrzeuge jüngeren Baujahrs mit Oldtimer-Potenzial.

Strecke. Die Route führte über rund 170 bis 200 Kilometer durch die Umgebung Wiens und entlang der Höhenstraße. Bei rund zehn Wertungsprüfungen ging es nicht um Höchstgeschwindigkeit, sondern um präzise Zeiteinhaltung – Zweierteams absolvierten Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsprüfungen.

Profis. Unter den Startern: mehrfache Staatsmeister wie Erich Hemmelmayer und Manfred Stocker sowie Holger Eichenberger, Sieger der „Mödling Classic 2026". Der Eintritt war frei.