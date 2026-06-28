Hitzewelle: FPÖ attackiert Wien und Grüne

FPÖ-Wien-Obmann Dominik Nepp schlägt Alarm: An Wiener Schulen sind mobile Klimageräte und Ventilatoren trotz bis zu 35 Grad in den Klassenzimmern aus brandschutzrechtlichen Gründen verboten.

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„Es ist völlig inakzeptabel, dass Schüler und Lehrer bei Temperaturen wie in einer Sauna unterrichten und lernen müssen. Der Schutz der Kinder muss klar vor bürokratischen Auflagen gehen", so Nepp.

Offensive. Nepp fordert eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive für Wien: Ausbau der Fernkälte, Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern und Pflegeheimen sowie Förderungen für private Wohnungen. „Fernkälte und moderne Klimaanlagen sind kein Luxus, sondern ein wirksamer Schutz für Kinder, ältere Menschen und Kranke. Wien muss endlich handeln." Die FPÖ will dazu konkrete Anträge im Gemeinderat einbringen.

Bürokratie. Auch einfachste Maßnahmen scheiterten an Vorschriften: „Es kann nicht sein, dass Schulleiter zunächst Anträge stellen müssen, um Fenster über Nacht geöffnet zu lassen", so Nepp.

Fiaker. FPÖ-Tierschutzsprecher Udo Guggenbichler kritisiert unterdessen die Grünen scharf: Diese forderten nun ein Fahrverbot für Fiaker ab 30 Grad – obwohl die geltende 35-Grad-Grenze während ihrer eigenen Regierungszeit beschlossen wurde. „Die Grünen führen die Wiener einmal mehr an der Nase herum. Sie kritisieren heute genau jene Regelungen, die sie selbst beschlossen haben." Guggenbichler fordert einen runden Tisch zwischen Fiakern und der Stadt Wien.