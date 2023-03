Marquez schießt Mitfavoriten aus MotoGP

Der MotoGP-Auftakt in Portimao hat es in sich. Marc Marquez fällt nach einem gravierenden Patzer aus und reißt einen Mitfavoriten aus dem Rennen.

Der MotoGP am Sonntag in Portimao schon früh zwei Mitfavoriten auf dem Gewissen. Nach wenigen Runden patzt der Spanier Marc Marquez (Honda) bei einem versuchten Überholmanöver in Kurve drei und kollidiert mit Jorge Martin auf der Ducati. Letzerer kann sich noch auf der Maschine halten, doch der Spanier Marquez kommt zu Sturz und räumt Miguel Oliveira (Aprilia) mit ab.

Für Marquez und Oliveira ist nach dem Crash das Rennen jedenfalls zu Ende. Nach dem Sturz wird Oliveira zum Medizincheck für weitere Untersuchungen gebracht. Eine Quetschung des Oberschenkels ergibt die erste Diagnose. Der Sieg geht an den amtierenden Weltmeister Francesco Bagnaia.