Rote Zahlen
Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust: 2,06 Mio. Euro
Der Linzer Flughafen steckt weiter in den roten Zahlen. Er hat 2025 einen Verlust (Ergebnis nach Steuern) von 2,06 Mio. Euro eingeflogen, was allerdings deutlich weniger ist als 2024, damals waren es 10, 98 Mio. Euro. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Mittwoch und ergibt sich aus dem Jahresabschluss im Wirtschafts-Compass.
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Teilprivatisierung angestrebt
Der oberösterreichische Landesrechnungshof, der 2025 in seiner Initiativprüfung die Fortführung des Flughafens Linz als "große Herausforderung" mit Blick auf die Finanzen bezeichnet hat, erkannte zuletzt erste Schritte zur strategisch notwendigen Neuausrichtung. Nachdem die Stadt Linz ihren Hälfteanteil an das Land Oberösterreich übertragen hat, strebt dieses - als künftige 100-Prozent-Eigentümerin - eine Teilprivatisierung an. Zudem hat der Airport seit Oktober mit Jörg Ebbighausen einen neuem Geschäftsführer.
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