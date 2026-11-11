Erstmals über 100 Millionen Euro Agrarbudget in OÖ

Die Dürreschäden in Oberösterreich betragen heuer rund 215 Millionen Euro - das wirkt sich auf das Agararbudget 2027 aus.

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"Erstmals überschreitet unser Agrarbudget die 100-Millionen-Euro-Marke. Wir halten die bewährten Förderungen stabil und konnten zusätzlich Geld für die Absicherung gegen Dürre bereitstellen", sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP). Der gesamte Budgetrahmen für Land- und Forstwirtschaft steigt von rund 94,97 Millionen Euro im Jahr 2026 auf 103,17 Millionen Euro im Jahr 2027. Das Plus von 8,2 Millionen Euro oder 8,6 Prozent dient vor allem dazu, die Betriebe gezielt gegen Krisen abzusichern.



2026 erlitten Grünlandbetriebe Ertragseinbußen von 50 bis 70 Prozent. Die Dürreschäden in Oberösterreich betragen rund 215 Millionen Euro. Das Land erhöht die öffentliche Förderung der Versicherungsprämien für 2027 einmalig von 55 auf 65 Prozent. "Dafür gibt es 6,2 Millionen Euro zusätzlich", so Langer-Weninger.

Kreditstundungen

Es sind zudem 1,5 Millionen Euro zusätzlich für Zinszuschüsse und Kreditstundungen budgetiert.

"Ein Euro Förderung löst rund fünf Euro an Investitionen aus", rechnet Langer-Weninger vor. Zwei Millionen Euro jährlich stehen für agrarische Forschung und Entwicklung bereit.

Forderungen an EU

Ende 2027 läuft die aktuelle Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union aus. OÖ fordert eine ausreichend finanzierte GAP ab 2028 mit stabilen Direktzahlungen, starker ländlicher Umweltleistungen und weniger Bürokratie.