Riesenhai kreist vor kroatischer Adriaküste

Vor der kroatischen Adriaküste ist ein großer Hai in Ufernähe gesichtet worden. Augenzeugen filmten das Tier nahe der Insel Cres im Kvarner Golf. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um einen Riesenhai handeln könnte.

Wie das Blue World Institute mitteilt, wurde die Sichtung in dieser Woche nahe Cres gemeldet. Das Video eines Followers sei zwar nicht besonders klar, dennoch lasse die markante Form der Rückenflosse darauf schließen, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Riesenhai (Cetorhinus maximus) handelt.

Diese Art kommt gelegentlich in der Adria vor, vor allem gegen Ende des Winters und im frühen Frühling. Die meisten Sichtungen stammen aus der nördlichen Adria, darunter auch aus dem Kvarner Golf, einem Gebiet mit besonders hoher Zooplankton-Biomasse.

Zweitgrößter Hai der Welt

Der Riesenhai ist nach dem Walhai die zweitgrößte Haiart weltweit und kann über zehn Meter lang werden. Er ist eine wandernde Art, die sich von Plankton ernährt, indem sie mit weit geöffnetem Maul Wasser filtert. Für Menschen ist der Riesenhai nicht gefährlich.

Meldungen helfen der Forschung

Das Institut bedankt sich bei seinen Followern für das zugesandte Bildmaterial und die Berichte. Dank dieser Beobachtungen könne die Präsenz und Wanderbewegungen mariner Arten in der Adria besser überwacht werden.