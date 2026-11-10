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"Ich bin Antifaschist*in"-Plakate ausgerollt im Salzkammergut

Initiative gegen Rechtsextremismus
© Dowon Kim
Rote, schwarzer und grüner Bürgermeister aus dem Salzkammergut unterstützen die Initiave.
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Das Bündnis Vöcklabruck gegen Rechts und das Mauthausen Komitee Vöcklabruck haben eine Initiative gegen Rechtsextremismus mit der Plakatkampagne "Ich bin Antifaschist*in" ins Leben gerufen. ÖVP-, SPÖ- und Grünen-Bürgermeister aus dem Salzkammergut unterstützen sie und haben am Dienstag gemeinsam mit den Initiatoren in einer Pressekonferenz die Aktion in Linz vorgestellt.

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Salonfähig machen

Die Plakate an öffentlichen Orten sollen sensibilisieren, Antifaschismus wieder salonfähig zu machen und nicht ins linksextreme Eck zu stellen, so Sonja Lang vom Bündnis Vöcklabruck gegen Rechts. "Antifaschismus heißt Solidarität, Respekt, Menschenrecht, Toleranz und Zivilcourage", ist etwa auf einem der vier Plakatsujets zu lesen.

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