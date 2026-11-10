Punsch mit Aussicht: Wiens schönste Weihnachts-Rooftops

Raclette in beheizten Skigondeln, Punsch mit Stephansdom-Blick und Weihnachtsstimmung über den Dächern Wiens: Diese Rooftops machen die Adventzeit zum Genusserlebnis. Ein besonderer Tipp ist auch für Silvester dabei.

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Eine heiße Tasse in der Hand, Weihnachtslichter zu Füßen und dazu etwas richtig Gutes auf dem Teller: So lässt sich die Adventzeit genießen. Auf Wiens Dachterrassen wird jetzt gepunscht, geschlemmt und angestoßen. Mal zwischen Weihnachtsbäumen, mal in einer gemütlichen Skigondel, mal mit dem Stephansdom als Kulisse. Wir verraten dir, wo sich der Weg nach oben in dieser Weihnachtszeit besonders lohnt.

Atmosphere Rooftop Bar im Ritz-Carlton: Raclette in der Skigondel

Atmosphere im Ritz-Carlton © Leutner

Ein bisschen Hüttenromantik mitten an der Ringstraße: Die Lillet Winter Terrace der Atmosphere Rooftop Bar bringt alpines Flair auf das Dach des The Ritz-Carlton, Vienna. An der Punschhütte gibt es Glühwein, Punsch und heiße Schokolade sowie winterliche Lillet-Kreationen wie Hot Apple und Hot Berry. Dazu passen Gulaschsuppe, Kartoffelgulasch oder Buchteln mit Marillenmarmelade und warmer Vanillesauce.

Das Highlight für einen geselligen Abend sind die fünf original Salzburger Skigondeln. Beheizt und gemütlich eingerichtet, bieten sie Platz für vier bis sechs Personen. Serviert wird Raclette mit Öfferl-Brot, Trüffelhonig, eingelegtem Gemüse, Salami und Kartoffeln. Für alle, die beim Käse gern noch eines draufsetzen, gibt es auch eine Variante mit Trüffel-Käse.

Neu in dieser Saison ist der Festive Afternoon Tea. Zwei Varianten bringen unter anderem Hummer, Störkaviar und getrüffelten Eiersalat oder Roquefort mit roten Trauben auf die Etagere. Dazu kommen Scones mit Clotted Cream und Erdbeer-Lavendel-Marmelade, Cheesecake und Christstollen. Genau der richtige Anlass, den Nachmittag ein bisschen länger werden zu lassen.

Wann? 6. November 2026 bis 3. Jänner 2027, täglich 16–23 Uhr. Afternoon Tea täglich 12:45–15:45 Uhr, je nach Variante 55 oder 75 Euro pro Person.

SKY Roofgarden: Weihnachtsmarkt mit Stephansdom-Blick

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Wer beim Weihnachtsshopping auf der Kärntner Straße eine genussvolle Pause braucht, fährt im Kaufhaus STEFFL einfach ganz nach oben. Im SKY Roofgarden wartet ein Christmas Market mit festlich dekorierten Ständen, Punsch und kulinarischen Köstlichkeiten.

Die schönste Zutat liefert die Aussicht: Der Stephansdom scheint hier zum Greifen nah. Zwischen einem heißen Getränk und dem Blick über die Innenstadt darf die Suche nach den letzten Geschenken ruhig kurz warten. Ein schöner Treffpunkt für alle, die ihren Stadtbummel mit einem besonderen Weihnachtsmarktbesuch verbinden möchten.

Wo? SKY Roofgarden im STEFFL, Kärntner Straße 19, 1010 Wien. Christmas Market täglich ab 12 Uhr.

KLYO: Punschen direkt am Donaukanal

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Auf der Dachterrasse der Urania wird die Punschrunde zum Ausflug über den Donaukanal. Das KLYO lädt zwischen Weihnachtsbäumen zu Glühwein und Punsch – mit Aussicht auf das Wasser und das Wiener Riesenrad.

Das passt für einen gemütlichen Abend mit Freundinnen und Freunden genauso wie für einen weihnachtlichen Zwischenstopp nach der Arbeit. Der Eintritt ist frei. Wer eine eigene Feier plant, kann die Punschterrasse auf Anfrage auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten exklusiv mieten.

Wo und wann? Uraniastraße 1, 1010 Wien. 12. November bis 22. Dezember 2026, täglich 17–22 Uhr. Eintritt frei.

Aurora: Punschhütte und Raclette-Semmeln über Wien

Aurora Rooftop im Hyatt Regency © Aurora

Auch die Aurora Rooftop Bar am Dach des Hyatt Regency Vienna bekommt eine weihnachtliche Zugabe: Eine eigene Punschhütte versorgt die Gäste mit heißen Getränken und Raclette-Semmeln. Mit Blick über die beleuchtete Stadt schmeckt die Kombination aus warmem Käse und winterlichem Punsch gleich noch ein bisschen besser.

Für die Punschhütte brauchst du keine Reservierung, die Plätze werden nach Verfügbarkeit vergeben. Gruppen ab sieben Personen sollen sich vorab anmelden. Wer seinen Weihnachtsbesuch gleich mit einem festlichen Essen verbinden möchte: Am 24. Dezember gibt es in der Aurora ein Drei-Gänge-Weihnachtsdinner um 17 oder 20:30 Uhr für 125 Euro pro Person.