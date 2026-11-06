Fun-Dining
'The Magic Table': Im Mélia Vienna wird magisch aufgetischt
"The Magic Table" im Meliá Vienna verbindet Kulinarik, Magie und moderne 3D-Technologie. Projektionen verwandeln den Tisch in eine magische Bühne, auf der sich Kapitel für Kapitel eine Geschichte entfaltet. Zwischen den Gängen des Grand Menu wird man selbst zum Zauberer: Bei interaktiven Kartentricks machen wir nach Anleitung mit – und staunen über die Ergebnisse. Hinter dem Konzept stehen die international bekannten Magier The Clairvoyants – Thommy Ten & Amélie van Tass. Die Stars aus "America’s Got Talent" und Las Vegas führen als digitale Gastgeber durch den Abend. Was in Hongkong begann, wird mittlerweile in 40 Ländern zelebriert.
Von Carpaccio bis Surf & Turf mit Trüffeln
Auch das Grand Menu spielt mit großen Auftritten. "The First Impression" heißt das Rindercarpaccio mit Trüffelmayonnaise und karamellisierter Birne. Den goldenen Akzent setzt 24-karätiges Blattgold. Darauf folgt "Smoke & Mirrors": eine Pastinaken-Velouté mit Schnittlauchöl. Der Hauptgang trägt den Namen "The Great Illusion": Surf & Turf verbindet Steak und sautierte Garnelen mit geräuchertem Erdäpfelpüree, knusprigem Jamón Serrano und gehobelten Trüffeln.
"The Final Reveal" gehört Zitrone, Kirsche und Haselnuss. Zitronentarte, Kirschcoulis, Haselnuss-Krokant, Praline, Tonkabohne und knusprige Kadaifi setzen den Schlusspunkt. Die Mischung aus Menü, digitaler Inszenierung und eigenem Zaubern gibt diesem Dinner seinen besonderen Unterhaltungswert.
Auch interessant
Mélia Vienna DC Tower 1 1220 Wien https://themagictable.com/de/wien
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden