'The Magic Table': Im Mélia Vienna wird magisch aufgetischt

Im Meliá Vienna wird der Tisch zur Bühne: "The Magic Table" verbindet ein Grand Menu mit Surf & Turf und Trüffeln mit eindrucksvollen 3D-Projektionen und interaktiven Zaubertricks.

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"The Magic Table" im Meliá Vienna verbindet Kulinarik, Magie und moderne 3D-Technologie. Projektionen verwandeln den Tisch in eine magische Bühne, auf der sich Kapitel für Kapitel eine Geschichte entfaltet. Zwischen den Gängen des Grand Menu wird man selbst zum Zauberer: Bei interaktiven Kartentricks machen wir nach Anleitung mit – und staunen über die Ergebnisse. Hinter dem Konzept stehen die international bekannten Magier The Clairvoyants – Thommy Ten & Amélie van Tass. Die Stars aus "America’s Got Talent" und Las Vegas führen als digitale Gastgeber durch den Abend. Was in Hongkong begann, wird mittlerweile in 40 Ländern zelebriert.

Glänzender Auftakt: Rindscarpaccio mit Blattgold. © Stelzmüller

Von Carpaccio bis Surf & Turf mit Trüffeln

Auch das Grand Menu spielt mit großen Auftritten. "The First Impression" heißt das Rindercarpaccio mit Trüffelmayonnaise und karamellisierter Birne. Den goldenen Akzent setzt 24-karätiges Blattgold. Darauf folgt "Smoke & Mirrors": eine Pastinaken-Velouté mit Schnittlauchöl. Der Hauptgang trägt den Namen "The Great Illusion": Surf & Turf verbindet Steak und sautierte Garnelen mit geräuchertem Erdäpfelpüree, knusprigem Jamón Serrano und gehobelten Trüffeln.

Surf & Turf: Trüffel krönt das Duo Steak und Garnele © Stelzmüller

"The Final Reveal" gehört Zitrone, Kirsche und Haselnuss. Zitronentarte, Kirschcoulis, Haselnuss-Krokant, Praline, Tonkabohne und knusprige Kadaifi setzen den Schlusspunkt. Die Mischung aus Menü, digitaler Inszenierung und eigenem Zaubern gibt diesem Dinner seinen besonderen Unterhaltungswert.

Süßer Zauber mit Zitrone, Kirsche und Haselnuss . © Stelzmüller

Mélia Vienna DC Tower 1 1220 Wien https://themagictable.com/de/wien