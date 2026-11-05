Berliner Kult-Burgerkette "Burgermeister" kommt nach Wien

Die Kult-Burgerkette "Burgermeister" kommt nach Wien und eröffnet damit ihren ersten Standort in Österreich.

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Die Entstehungsgeschichte von Burgermeister ist mittlerweile legendär. Im Jahr 2006 wagte man den Startschuss an einem denkbar unkonventionellen Ort: in einem ehemaligen, umgebauten Toilettenhäuschen direkt unter den U-Bahn-Gleisen in Berlin-Kreuzberg. Was als kurioser Geheimtipp begann, entwickelte sich in rasantem Tempo zu einer internationalen Erfolgsgeschichte. Mittlerweile betreibt die Kette 31 Standorte, verkaufte allein im Jahr 2025 über sechs Millionen Burger und knackte dabei die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro.

Der Startschuss für Österreich

Bereits im Juni 2026 hatte Burgermeister-Chef Robert Fügert das ambitionierte Vorhaben angekündigt. Nun rückt die Eröffnung immer näher: Der erste Wiener Standort der Kult-Burgerkette entsteht im Einkaufszentrum Wien Mitte The Mall (Landstraßer Hauptstraße 1B, 1030 Wien). Die Eröffnung ist für den 24. November 2026 geplant.

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Für die Expansion nach Österreich hat sich die Berliner Burgerkette erfahrene Unterstützung vor Ort gesichert: Die renommierte Wiener Hospitality-Gruppe "Schwarz Hirsch", geführt von Matthias Schwarzmüller und Daniel Hirschmann, fungiert als Franchise-Partner. Sie verantwortet damit den Aufbau und den operativen Betrieb der Marke in Österreich.

Das Menü: "Burger ohne Schnickschnack"

Was genau macht Burgermeister so besonders? Laut CEO Robert Fügert ist das Konzept simpel, aber perfektioniert: „Wir bringen ein Angebot nach Wien, das Qualität, Tempo und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis klar zusammenbringt. Ohne Kompromisse beim Produkt.“

Die Karte bleibt bewusst überschaubar und konzentriert sich auf das Wesentliche. Da die Kette Fleisch und Buns in der eigenen Bäckerei und Produktion herstellt, bleibt die Qualität auf höchstem Niveau. Neben den Klassikern wie Cheeseburger und Hamburger dürfen sich die Wiener auf echte Signature-Gerichte freuen:

Der "Meisterburger" – für alle, die das Original schmecken wollen.

– für alle, die das Original schmecken wollen. Der feurige "Chili-Cheeseburger" – wenn es etwas schärfer sein darf.

– wenn es etwas schärfer sein darf. "Bacon & Onion Fries" – köstliche Pommes mit knusprigem Speck und Zwiebeln.

– köstliche Pommes mit knusprigem Speck und Zwiebeln. Der "Waldmeister" – die beliebte Veggie-Variante, die beweist, dass fleischloser Genuss in der Burger-Welt kein Kompromiss sein muss[1

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Mehrere Standorte geplant

Wien ist für den Berliner Burger-Riesen nur der erste Schritt. Die Pläne sind ehrgeizig: In den kommenden Jahren sollen mindestens 20 Burgermeister-Filialen in ganz Österreich entstehen. Geplant sind Restaurants in Top-Innenstadtlagen, an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und sogar in jeder Landeshauptstadt.