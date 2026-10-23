Südthailands Aromen in der ›Brasserie Sophie‹ in Wien

Wagyu-Satay, Fisch im Bananenblatt und ein Hauch Phuket: Bis 13. Dezember 2026 gastiert DARA Cuisine – "Dara" bedeutet auf Thai "Stern" – in der Brasserie Sophie des Anantara Palais Hansen Vienna.

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Marinierter Schwarzer Kabeljau im gerösteten Bananenblatt, Wagyu-Rind-Satay-Spieße und Frühlingsrollen mit Forellentatar: Mit diesen Gerichten zieht die Küche von DARA Cuisine vorübergehend in Wien ein. Das Signature-Restaurant des Anantara Layan Phuket Resorts gastiert in der Brasserie Sophie m Anantara Palais Hansen Vienna. Am Herd steht Chef Hongz, die gemeinsam mit ihrem Team die Aromen und Traditionen Südthailands zeitgemäß interpretiert.

Vienna Frühlingsrolle mit Forellenkaviar © Minor Hotels

Familienrezepte mit moderner Handschrift

Hinter dem Namen Chef Hongz steht Supakarn Lienpanich, Chef de Cuisine und kreative Kopf von DARA Cuisine. Ihre thailändisch-chinesische Familiengeschichte prägt ihren Zugang zum Kochen: Überlieferte Rezepte verbindet sie mit unterschiedlichen asiatischen Einflüssen. Südthailands kulinarische Traditionen bilden dabei den Mittelpunkt.

Auf der Karte stehen neben den modern interpretierten Gerichten auch bekannte Klassiker wie Pad Thai und Tom Kha Pla. Der Name DARA bedeutet auf Thai "Stern" und erinnert an die Seefahrer der Andamanensee, denen der Nachthimmel einst Orientierung gab.

Alpengarnelen treffen auf thailändische Zutaten

Satay-Spieße mit Wagyu_Beef © Minor Hotels

Für das Wiener Gastspiel ergänzt das Küchenteam charakteristische Zutaten aus Thailand gezielt um heimische Produkte. Dazu zählen niederösterreichischer Saibling von Oberwasser und Alpengarnelen aus Tirol. Traditionelle Zubereitungen und thailändische Aromen geben auch bei diesen Kombinationen die Richtung vor.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Zutaten, die in Wiener Küchen seltener Verwendung finden. Lotusblüten und Lotusblätter, Meerestrauben sowie Betelpfeffer gehören zu jenen Produkten, die das Team für das Pop-up beschafft hat.

Süßes Finale: Mango trifft auf zarten Klebreis. © Minor Hotels

Kulinarischer Austausch am Herd

Das Gastspiel bringt auch für die Wiener Gastgeber neue Perspektiven. Dieter Stamminger, Executive Chef des Anantara Palais Hansen Vienna, beschreibt die Zusammenarbeit als intensiven Austausch über Produkte, Techniken und Zubereitungsweisen.

"Besonders spannend war die Suche nach den authentischen Zutaten, die für die Gerichte von DARA Cuisine unverzichtbar sind. Einige davon sind in Wien alles andere als alltäglich", sagt Stamminger. So wird das Pop-up auch hinter den Kulissen zur Begegnung zweier Küchenteams – mit südthailändischen Aromen als gemeinsamem Ausgangspunkt.

DARA Cuisine in Wien: 22. Oktober bis 13. Dezember 2026, Brasserie Sophie im Anantara Palais Hansen Vienna. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. www.anantara.com