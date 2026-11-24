Erst Yoga, dann ein gutes Essen: In Wien gibt es einen neuen Treffpunkt, der Genuss und Bewegung unter einem Dach vereint. Bei Tisch & Matte in der Brigittenau treffen saisonale Küche und Wein auf Yoga, Pilates und Breathwork.

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Erst Yoga, dann Carpaccio? In der Wiener Brigittenau gibt es einen neuen Ort, der zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Welten zusammenbringt: Bei Tisch & Matte treffen saisonale Küche, Wein und gemütliche Abende auf Yoga, Pilates und weitere Bewegungsangebote. Das ungewöhnliche Konzept soll nicht nur Genuss und Bewegung verbinden, sondern auch ein neuer Treffpunkt für das Grätzl werden.

Tisch & Matte: Ein neues Konzept für die Brigittenau

In der Treustraße 27 im 20. Wiener Gemeindebezirk hat mit Tisch & Matte ein Lokal eröffnet, das Restaurant und Bewegungsstudio unter einem Dach vereint. Hinter dem Konzept stehen Gastronom Navid Adham, seine Partnerin Michaela Illetschko, die als Yogalehrerin tätig ist, sowie Elias Lesacher, der auch am Lokal Nordpol 3 beteiligt ist.



Die Idee dahinter: Warum sollte man sich zwischen einem guten Essen und einer Yoga-Einheit entscheiden müssen? Bei Tisch & Matte soll beides seinen Platz haben. Während im Restaurant gegessen, getrunken und gefeiert wird, bietet der angrenzende Studiobereich Raum für Yoga, Pilates, Breathwork und Tanz.

Österreichische Küche mit mediterranen Einflüssen

© Tisch und Matte

Kulinarisch setzt das Restaurant auf eine moderne, saisonale Küche mit österreichischen und mediterranen Einflüssen. Dabei wird auf regionale Zutaten und die Zusammenarbeit mit kleineren Produzent:innen Wert gelegt. Die Speisekarte verbindet traditionelle Gerichte mit kreativeren Interpretationen und bietet neben Fleischgerichten auch vegetarische und vegane Alternativen.

Yoga, Pilates und Breathwork direkt nebenan

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Neben dem Restaurant bildet das Bewegungsstudio "Matte" die zweite Säule des Konzepts. Hier stehen unterschiedliche Kurse auf dem Programm – von klassischen Yoga- und Pilates-Einheiten bis hin zu Breathwork und Tanzformaten. Das Angebot richtet sich an unterschiedliche Erfahrungslevels und soll Bewegung ohne Leistungsdruck ermöglichen.

Ein neuer Treffpunkt für das Grätzl

Tisch & Matte möchte aber mehr sein als ein Restaurant mit angeschlossenem Studio. Unter dem Namen "Matte+" sind zusätzliche Veranstaltungen und Community-Angebote geplant. Dazu gehören Workshops, Vorträge, Kunst und Kultur, Coworking sowie private und geschäftliche Events.



Auch kleinere Veranstaltungen für die Nachbarschaft sollen ihren Platz bekommen. Die Betreiber:innen möchten damit einen offenen Treffpunkt schaffen, an dem unterschiedliche Menschen zusammenkommen – unabhängig davon, ob sie zum Essen, zum Sport oder einfach auf ein Glas Wein vorbeischauen.