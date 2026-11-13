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Steaks & Bar

Im ›Sohl‹ in Wien 4 trifft Sharing-Kulinarik auf lebendige Barkultur

Irene Stelzmüller
von
© D Agency / Hammerer
Steaks, Sharing und Barkultur: Im SOHL auf der Wieden serviert Martin Maximilian Sohl Genuss in Wohnzimmeratmosphäre – mit flambiertem Chateaubriand als feurigem Höhepunkt.
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Martin Maximilian Sohl hat im ehemaligen Artner–Gasthaus auf der Wieden das SOHL – Steaks & Bar eröffnet. Unter dem Motto "Great Steak for Everyone" setzt der Gastgeber auf gute Produkte und Handwerk. Sein Lokal versteht er als Wohnzimmer auf der Wieden. Die Idee: Ob allein, zu zweit oder in größerer Runde, gutes Steak soll hier ebenso Platz haben wie ein spontaner Drink am Nachmittag. Hier darf man auch einfach auf ein Gläschen und ein Beef Tatar vorbeikommen.

Küchenchef Miguel Giraldo und Gastgeber Martin Sohl. © D Agency / Hammerer

Vorspeisen teilen und ein Flammenspiel

In der Küche steht Miguel Giraldo, der im eigenen Lokal drei Hauben erkochte und unter anderem bei der Mochi Group, in Frankfurt und auf Ibiza Erfahrung sammelte. Zum Auftakt kommen Vorspeisen zum Teilen auf den Tisch: Beef Tatar, Garnelen im Tempurateig, Pimientos de Padrón und Melanzani Parmigiana. Besonders gut zu den Vorspeisen passt der Gemischte Satz "Spazierer", ein junger Weißwein des Jahrgangs 2025 vom Weingut Artner, dem man freundschaftlich verbunden ist.

Chateaubriand: Ein Klassiker für Fleischliebhaber. © D Agency / Hammerer

Feuriger Auftritt für feine Steaks

Einen besonderen Auftritt genießt neben speziellen Steak-Cuts der Traditionsfleischerei Schreiber das Chateaubriand: Es wird direkt am Tisch mit frischem Rosmarin flambiert. Auch das geflämmte Thunfischsteak mit belgischen Pommes und die Trüffelgnocchi gehören zu den kulinarischen Highlights von Giraldos Küche. Zum Chateaubriand passt der Côtes du Rhône "Belleruche" vom Weingut M. Chapoutier, Jahrgang 2025. Der Wein begleitet auch das Schokomousse zum Abschluss.

Vorspeisen: Genuss nach dem Sharing-Konzept. © D Agency / Hammerer

Geöffnet ist ab sofort von Dienstag bis Samstag durchgehend ab 12 Uhr.  www.sohlfood.at

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