Atmosphere Rooftop Bar: Edles Trüffel-Raclette und Tea Time über Wien

Raclette mit Trüffelkäse in beheizten Ski-Gondeln und festlicher Afternoon Tea: Die Lillet Winter Terrace lädt zum Wintergenuss hoch über der Wiener Ringstraße.

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Auf der Lillet Winter Terrace der Atmosphere Rooftop Bar im The Ritz-Carlton, Vienna werden fünf beheizte Salzburger Ski-Gondeln zum Gourmet-Treff für bis zu sechs Personen.

Bei der Gondel Experience mit Après-Ski-Flair dreht sich alles um Raclette: Geschmolzener Käse trifft auf Öfferl-Brot, Trüffelhonig, eingelegtes Gemüse, Salami, Spargel und Kartoffeln. Wer sich einen besonderen Genussmoment wünscht, wählt die Variante mit Trüffel-Käse-Raclette.

An der Punschhütte, dem Herzstück der Lillet Winter Terrace, locken Gulaschsuppe oder Kartoffelgulasch und Buchteln gefüllt mit Marillenmarmelade und warmer Vanillesauce. Als exklusiver Partner der Winter Terrace bringt in dieser Saison Lillet einen Hauch französischer Lebensart über die Dächer Wiens. In winterlichen Kreationen – wie dem Lillet Hot Apple oder dem Lillet Hot Berry – zeigt sich der Aperitif aus Bordeaux von seiner wärmenden Seite und reiht sich mit fruchtig-würzigen Noten wie selbstverständlich zwischen Punsch und Glühwein ein.

Tea Time mit Weitblick

Neu ist der Festive Afternoon Tea: Je nach Variante treffen Maine Lobster, Störkaviar und getrüffelter Eiersalat oder Roquefort mit roten Trauben auf Scones mit Clotted Cream und Erdbeer-Lavendel-Marmelade, gefolgt von einem Petit Gâteau aus dunkler Schokolade und Maroni oder karamellisierter Apfeltarte.

Die Lillet Winter Terrace ist ab sofort bis 03. Jänner 2027 täglich von 16:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Festive Afternoon Tea: täglich von 12:45 bis 15:45 Uhr

Reservierungen online unter: https://www.sevenrooms.com/experiences/atmosphererooftopbar/atmosphere-rooftop-bar-6725811268534272