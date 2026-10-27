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Basque Steakhouse

Inigo Asador: Neues Steakhouse heizt der Wiener City ein

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XXL-Steaks, offener Grill und sensationelle Weine: Das neu eröffnete Inigo Asador bringt baskische Grilltradition in die Wiener Innenstadt. Auf den Tisch kommt alles zum Teilen.
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Ein gutes Steak braucht Zeit. Zum Reifen, auf dem Grill und schließlich beim Genießen. Im neuen Inigo Asador in der Johannesgasse 23 (1010 Wien) wird daraus gleich die Philosophie für den ganzen Abend. "Never rush the fire", lautet das Motto des modernen spanischen Steakhauses, das sich von der baskischen Asador-Tradition inspirieren lässt. Übersetzt: Beim Feuer lässt man sich hier nicht hetzen.

Große Cuts & offenes Feuer

Im Mittelpunkt stehen große Fleischstücke, die ausreichend Zeit zum Reifen bekommen, bevor sie auf dem offenen Grill landen. Dazu kommt Meersalz – eine bewusst reduzierte Kombination, bei der das Fleisch und seine Zubereitung die Hauptrolle spielen.

Der offene Grill ist dabei so zentral für das Konzept, dass sich auch die Gestaltung des Restaurants um ihn dreht. Das Kochen über dem Feuer gehört im Inigo Asador zum Erlebnis des Abends.

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Steak kommt in die Tischmitte

Serviert wird zum gemeinsamen Genießen: Die großen Cuts kommen in die Mitte des Tisches und werden geteilt. Ein Konzept, das gut zu einer geselligen Runde passt, in der alle zugreifen und der Abend mit jedem Gespräch ein wenig länger wird.

Auch Wein gehört ausdrücklich dazu. "Fleisch zuerst. Dann Wein", heißt es vom Lokal. Die Idee dahinter: gutes Essen, eine passende Flasche und genügend Zeit füreinander. Wer hier einen Abend plant, darf sich also ruhig etwas mehr davon nehmen.

Holz, dunkles Metall & Platz für lange Dinner

Für Architektur und Interior Design zeichnet BOOM PROJECT verantwortlich. Das Gestaltungskonzept verbindet warmes Holz mit dunklem Metall, eigens angefertigten Details und einer Beleuchtung, die unterschiedliche Stimmungen schafft.

Auf zwei Ebenen wechseln sich lebendigere Essbereiche mit intimeren Plätzen ab. So bekommt die offene Grillküche als Herzstück des Restaurants einen Rahmen, der sowohl zur größeren Freundesrunde als auch zum Date zu zweit passt.

Inigo Asador
Johannesgasse 23, 1010 Wien
Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 23 Uhr
Website: inigoasador.at

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