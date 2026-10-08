Feuerdorf startet mit Grillhütten, Eisstockbahnen und Steak in die Wintersaison 2026

Das beliebte Feuerdorf am Wiener Donaukanal eröffnet am Freitag, den 9. Oktober 2026, offiziell seine diesjährige Wintersaison. Besucher dürfen sich auch heuer auf 15 urige Grillhütten, zwei moderne Kunst-Eisstockbahnen und attraktive Eröffnungsangebote freuen.

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Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Temperaturen sinken, zieht am Wiener Donaukanal wieder die gemütlichste Jahreszeit ein. Ab Freitag, 9. Oktober 2026, stehen die 15 wetterfesten Grillhütten bereit, um Gästen ein unverwechselbares Barbecue-Erlebnis mitten in der Stadt zu bieten. Ergänzt wird das Areal durch die bewährte Schlumberger Salettl-Bar sowie zwei Kunst-Eisstockbahnen.

Im Mittelpunkt steht dabei das vertraute Konzept: gemeinsames Grillen am offenen Rost, geselliges Beisammensein mit Freunden, Familie oder Arbeitskollegen sowie beste Stimmung direkt am Wasser.

© Andreas Tischler

Oktober-Special mit Gratis-Miete und 1-kg-Tomahawk-Steak

Zum Start in die kalte Jahreszeit halten die Betreiber ein beachtliches Angebot für Frühbucher bereit. Wer im Zeitraum zwischen dem 9. und dem 31. Oktober 2026 online reserviert, profitiert von einem exklusiven Buchungsspecial:

Keine Hüttenmiete: Die reguläre Gebühr für die Grillhütte entfällt im Aktionszeitraum komplett.

Die reguläre Gebühr für die Grillhütte entfällt im Aktionszeitraum komplett. Fleisch-Highlight inklusive: Zusätzlich erhalten Gäste ein saftiges 1-kg-Dry-Aged-Tomahawk-Steak frisch vom Grill kostenfrei dazu.

Zusätzlich erhalten Gäste ein saftiges 1-kg-Dry-Aged-Tomahawk-Steak frisch vom Grill kostenfrei dazu. Einfache Abwicklung: Das Eröffnungsangebot kann direkt online über die Buchungsseite feuerdorf.at/oktoberspecial gebucht werden.

© Andreas Tischler

Eisstock-Gaudi und Familientag am Sonntag

Neben dem kulinarischen Schwerpunkt punktet das Feuerdorf mit sportlichen Aktivitäten. Die beiden Kunst-Eisstockbahnen laden zu spannenden Matches ein – sei es als Einstimmung auf den Hüttenabend, als eigenständiges Teamevent oder beim lockeren Treffen im Freundeskreis. Auf Wunsch lässt sich die Eisstockpartie mit erfrischendem Bier aus dem Fass zum Selberzapfen oder mit wärmendem Siegerpunsch abrunden. Eine Buchung der Eisstockbahnen ist dabei völlig unabhängig von den Grillhütten möglich.

Für Eltern und Kinder hält das Areal ein familienfreundliches Programm bereit: Jeden Sonntag wird zum offiziellen Familientag geladen. Beim sonntäglichen Wintergrillen entfällt die Hüttenmiete zur Gänze – die Nutzung der Hütte geht aufs Haus. Das bietet Familien die perfekte Gelegenheit, den Donaukanal tagsüber zu erleben und gemeinsam zu kochen.

© Philipp Lipiarski

Dezember bereits fast voll

Aufgrund des großen Interesses an Weihnachtsfeiern und Firmenveranstaltungen sind die Abendtermine im Dezember bereits weitgehend ausgebucht. Für die Monate Oktober und November sowie ab Jänner 2027 gibt es hingegen noch offene Kapazitäten für private Feiern und Firmenevents.

Ergänzend zu den Hütten steht die Schlumberger Salettl-Bar zur Verfügung, die sich für exklusive Feiern mit individuellem BBQ-Buffet für bis zu 35 Personen mieten lässt. Reservierungen für alle Hütten und Bahnen sind ab sofort über feuerdorf.at möglich, während Updates laufend auf Facebook und Instagram bereitgestellt werden.