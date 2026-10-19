Achtung Lebensgefahr: Wie man giftige Kürbisse sofort erkennt

Kürbis ist der Star der Herbstküche. Doch was viele nicht wissen: Nicht jeder Kürbis ist zum Verzehr geeignet.

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Ob als Suppe, Ofengemüse oder süßer Herbst-Snack: Speisekürbisse wie Hokkaido, Butternut und Moschuskürbis sind der Klassiker im Herbst. Mit ihren vielfältigen Farben und Formen sind sie nicht nur ein kulinarischer Genuss, sondern auch dekorative Hingucker. Doch bei aller Herbstfreude ist Vorsicht geboten, denn einige Kürbisse können giftig sein, und im schlimmsten Fall kann der Verzehr sogar lebensbedrohlich werden.

Die Gefahr: Cucurbitacin

Kürbisse © Getty Images

Dieser natürliche Bitterstoff ist eigentlich eine chemische Selbstverteidigungswaffe der Kürbispflanzen gegen Fressfeinde. In den Speisekürbissen, die wir regulär anbauen oder kaufen, wurden diese gefährlichen Stoffe glücklicherweise erfolgreich herausgezüchtet. Doch Vorsicht! Besonders bei Kürbissen aus dem eigenen Garten kann es zu fatalen Überraschungen kommen. Durch Rückmutationen oder wilde Kreuzungen mit Zier- oder Wildkürbissen, oft unbemerkt übertragen durch Insekten, kann die Pflanze plötzlich wieder gefährliche Mengen des Giftes produzieren.

Zierkürbis oder Speisekürbis?

Zierkürbisse sehen toll aus, haben auf dem Teller aber nichts zu suchen. Doch wie unterscheidet man sie von essbaren Sorten?

Leider geben Form, Farbe und Größe keinen absolut zuverlässigen Hinweis auf den Gehalt an Bitterstoffen. Einen ungenießbaren Zierkürbis erkennt man oft daran, dass er extrem hart ist, sich kaum aufschneiden lässt und im Inneren so gut wie kein Fruchtfleisch besitzt. Im Handel sind diese kleinen Deko-Früchte glücklicherweise oft mit dem eindeutigen Warnhinweis "nicht essbar" oder als "echter Zierkürbis" deklariert.

Der Geschmackstest

Kürbis © Getty Images/Westend61

Hitze zerstört Cucurbitacine nicht. Die Bitterstoffe sind nach dem Garen zwar manchmal weniger stark zu schmecken, bleiben aber unverändert giftig. Der einzige und sicherste Weg, um eine gefährliche Vergiftung abzuwenden, ist der Geschmackstest direkt vor der Zubereitung. So geht der Test:

Schneide den frischen, rohen Kürbis an. Nimm ein winziges Stück des Fruchtfleisches auf die Zunge und probiere es. Schmeckt es bitter? Dann SOFORT ausspucken. Entsorge die komplette Frucht umgehend im Hausmüll.

Schon ein ganz leicht bitterer Geschmack ist ein Alarmsignal für Cucurbitacin. Der Versuch, das Gemüse stark zu würzen, um den Geschmack zu überdecken, endet schlimmstenfalls in der Notaufnahme.

Das passiert bei einer Vergiftung

Wer den Warnhinweis ignoriert, riskiert eine Lebensmittelvergiftung. Die Symptome einer Cucurbitacin-Vergiftung lassen meist nicht lange auf sich warten und ruinieren garantiert jede Herbstlaune: Es kommt zu heftiger Übelkeit, schmerzhaften Bauchkrämpfen, Erbrechen und starken Durchfällen. In der Vergangenheit kam es bei extremen Vergiftungsfällen sogar schon zu lebensbedrohlichen Zuständen.