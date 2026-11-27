Vanillekipferl, Zimtsterne, Linzer Augen und Co. sehen klein und harmlos aus. Diese Weihnachtsleckereien haben es kalorienmäßig allerdings ganz schön in sich.

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Die Vorweihnachtszeit lockt mit süßen Verlockungen wie Vanillekipferln, Stollen und Marzipankartoffeln. Doch so himmlisch gut die süßen Naschereien auch schmecken, einige von ihnen haben es kalorientechnisch ganz schön in sich. Bevor uns jedoch die Zahl auf der Waage ein schlechtes Gewissen einredet, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf den Keksteller zu werfen. Denn nicht alle Weihnachtskekse sind gleichermaßen Kalorienbomben. Manche sind überraschend leicht, andere eher der "genussvolle Luxus".

So viele Kalorien stecken in einem einzigen Keks

Zimtsterne © Getty Images

Butter, Zucker, Nüsse, Mandeln und Schokolade treiben den Energiegehalt nach oben. Auch die Größe spielt eine Rolle. Ein kleiner Keks kann pro Stück deutlich weniger Kalorien haben als ein üppig verzierter Lebkuchen, selbst wenn er auf 100 Gramm gerechnet energiereicher ist. So viele Kalorien stecken in einem Stück der beliebtesten Kekse:

Linzer Auge: 115 kcal

Vanillekipferl: 66 kcal

Spritzgebäck: 68 kcal

Spekulatius: 55 kcal

Zimtstern: 46 kcal

Kokosmakrone: 46 kcal

Butterkeks: 46 kcal

Schwarz-Weiß-Gebäck: 35 kcal

Dominostein: 65 kcal

Anisplätzchen: 40 kcal

Baiser: 30 kcal

Besonders interessant: Lebkuchen gehören tatsächlich zu den kalorienärmeren Weihnachtsklassikern. Braune Lebkuchen ohne Glasur kommen auf rund 332 Kilokalorien pro 100 Gramm. Zum Vergleich: Vanillekipferl bringen es auf 543 Kilokalorien. Das sind mehr als 60 Prozent Unterschied.

Schlemmen mit Köpfchen statt schlechtem Gewissen

Kekse backen © Getty Images

Verzichten muss in der Adventzeit niemand, Weihnachten ist schließlich nur einmal im Jahr. Drei einfache Tricks helfen, die Kalorienfalle zu umgehen:

Nicht nebenbei snacken: Wer die Keksdose offen neben der Tastatur oder auf dem Couchtisch stehen hat, greift unbewusst zu. Lieber zwei, drei Lieblingskekse bewusst auf einen kleinen Teller legen und zum Kaffee zelebrieren.

Die Mischung macht’s: Kombiniere gehaltvolle Kekse (wie Kipferl oder Linzer Augen) mit Mandarinen, Nüssen in der Schale oder leichterem Eiweißgebäck.

Selber backen und modifizieren: Wer selbst den Ofen anwirft, kann bei fast jedem Standardrezept die Zuckermenge um rund ein Drittel reduzieren, ohne dass der Geschmack leidet.