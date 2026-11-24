Ob in Keksen, Kuchen oder Heißgetränken: Zimt gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu. Doch das aromatische Gewürz steht wegen möglicher Schwermetallbelastungen zunehmend in der Kritik.

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Gerade in der kalten Jahreszeit landet das aromatische Pulver besonders häufig auf unseren Tellern. Doch ganz unbedenklich ist der Verzehr nicht: In etlichen Zimtprodukten wurden gefährliche Mengen des Schwermetalls Blei nachgewiesen. Wie kommt ein hochgiftiges Schwermetall in ein Naturprodukt – und wie schützt man sich?

Wie gelangt Blei in den Zimt?

Zimtstangen © Getty Images

Zimt ist getrocknete Baumrinde. Dass darin ausgerechnet Blei landet, hat gleich mehrere Ursachen. Zimtbäume wachsen bis zu zehn Jahre lang, bevor ihre Rinde geerntet wird. Ist der Boden durch Industrieabgase, Bergbau oder alte Düngemittel mit Schwermetallen belastet, saugt der Baum diese Stoffe über Jahre hinweg wie ein Schwamm über das Grundwasser auf.

Wenn die Rinde geschält und getrocknet wird, verliert sie an Wasser, die Konzentration enthaltener Schwermetalle steigt prozentual stark an. Ein großer Teil der Kontamination entsteht zudem erst nach der Ernte: Veraltete Mahlanlagen und Abfüllmaschinen mit bleihaltigen Legierungen können winzige Metallpartikel an das Pulver abreiben.

Besonders gefährlich für Kinder

Besonders problematisch ist, dass sich Blei im menschlichen Körper anreichern kann. Eine langfristige Aufnahme kann unter anderem das Nervensystem, die Nieren und das Herz-Kreislauf-System schädigen.

Besonders gefährdet sind Kinder. Ihr Nervensystem befindet sich noch in der Entwicklung und reagiert empfindlicher auf die Auswirkungen von Blei. Eine längerfristige Belastung kann die geistige und körperliche Entwicklung beeinträchtigen. Eine erhöhte Bleiaufnahme macht sich nicht unbedingt sofort bemerkbar. Häufig fehlen zunächst eindeutige Symptome.

In Zimt wurde zu viel Blei gefunden

Im September 2025 veröffentlichte das Joint Research Centre (JRC), der wissenschaftliche Dienst der Europäischen Kommission, eine Untersuchung zu Zimtprodukten auf dem europäischen Markt.

Dafür wurden insgesamt 104 Zimtproben untersucht. Das Ergebnis ist durchaus beunruhigend: Bei 9,6 Prozent der Proben wurde der europäische Höchstwert für Blei überschritten. Dieser liegt bei 2 Milligramm Blei pro Kilogramm Zimt. Mehr als 66 Prozent der untersuchten Proben wiesen zudem mindestens eine Auffälligkeit auf. Dazu gehörten unter anderem Qualitätsmängel, mögliche Verfälschungen oder Verstöße gegen lebensmittelrechtliche Vorgaben.

Ceylon oder Cassia: Die Zimtsorte macht den Unterschied

Beim Zimtkauf begegnen Verbrauchern vor allem zwei Sorten: Ceylon-Zimt und Cassia-Zimt.

Ceylon-Zimt stammt ursprünglich aus Sri Lanka und gilt als besonders hochwertig. Er besitzt ein feines, mildes Aroma und enthält vergleichsweise wenig Cumarin.

Cassia-Zimt ist dagegen meist günstiger, kräftiger im Geschmack und enthält deutlich mehr Cumarin. Dieser natürliche Pflanzenstoff kann bei dauerhaft hoher Aufnahme die Leber schädigen.



Allerdings ist die Zimtsorte allein kein verlässliches Qualitätsmerkmal für die Bleibelastung. Auch bei Ceylon-Zimt kommt es auf die Herkunft, Verarbeitung und Kontrolle des jeweiligen Produkts an.

Beim Zimtkauf: Darauf musst du achten

Zimt © Getty Images/Image Source

Ganze Stangen statt Pulver kaufen

Untersuchungen von Lebensmittelüberwachungsämtern zeigen regelmäßig: Ungemahlene Zimtrinde (Zimtstangen) schneidet bei Schwermetalltests in der Regel deutlich besser ab als Fertigpulver. Der Grund: Das Risiko von Metallabrieb durch industrielle Mühlen oder von betrügerischen Streckmitteln entfällt. Tipp: Kaufe ganze Stangen und reibe sie bei Bedarf mit einer feinen Küchenreibe frisch über dein Essen.

Auf zertifizierte Bio-Qualität und Markentransparenz setzen

Billig-Importe ohne klare Herkunftsangabe bergen das größte Risiko. Seriöse Hersteller und Bio-Marken lassen ihre Rohstoffe regelmäßig in unabhängigen Laboren auf Pestizide und Schwermetalle testen. Achte darauf, dass das Herkunftsland transparent auf dem Etikett ausgewiesen ist und bevorzuge Ceylon-Zimt. Er enthält im Vergleich zu Cassia nur minimale Spuren des leberschädigenden Aromastoffs Cumarin.

Amtliche Rückrufe im Blick behalten

Behalte Warnportale der Behörden im Auge. Wird eine bestimmte Charge wegen Schwermetallbelastung zurückgerufen, gehört das Produkt sofort entsorgt oder zur Verkaufsstelle zurückgebracht.

Gewürz als Gewürz behandeln

Auch wenn Zimt in den sozialen Medien gerne als "Superfood" in Esslöffel-Mengen in Shakes gerührt wird: Zimt ist ein Würzmittel. Bei maßvollem Konsum (etwa einer Prise bis maximal einem halben Teelöffel am Tag) kann ein gesunder Erwachsener kleine Verunreinigungen deutlich besser tolerieren, als wenn das Gewürz täglich löffelweise verzehrt wird.