Enttäuschung
Schoko-Nikolo-Check 2026: Diese Nikoläuse fallen durch
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit haben die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ihren aktuellen Schoko-Nikolo-Check für 2026 veröffentlicht. Das Ergebnis überrascht: Es gibt so viele faire und nachhaltige Produkte wie noch nie. Doch ausgerechnet bekannte Schokoladenriesen und ein österreichischer Hersteller sorgen für Kritik.
Elf Schoko-Nikoläuse sind die großen Gewinner
Für den Schoko-Nikolo-Check nahmen die Expertinnen und Experten 30 Nikolausfiguren aus heimischen Supermärkten unter die Lupe. Die Prüfkriterien: Werden die Menschenrechte der Kakaobäuerinnen und -bauern respektiert? Wird Kinderarbeit ausgeschlossen? Und wie steht es um Umweltzerstörung und den Einsatz von Pestiziden? Das Ergebnis ist erfreulich, zumindest für viele Schoko-Fans: Der Check fällt so gut aus wie noch nie.
Gleich elf Produkte erhielten die Bestbewertung. Sie tragen sowohl das unabhängige Fairtrade-Siegel als auch das EU-Bio-Siegel und wurden deshalb im Ampelsystem doppelt grün bewertet.
- EZA Schoko-Nikolo aus den Weltläden
- Bio Edelbitter- und Bio Vollmilch-Nikolaus von Confiserie Berger
- Billa Bio Nikolo
- Vegavita Bio Nikolo von Billa (vegan)
- Bio Schokoladen-Weihnachtsmann von dm
- Schoko-Nikolaus von GEPA
- Bio-Schoko-Nikolo von Lidl
- SPAR Natur*pur Bio-Nikolaus
- SPAR Veggie Bio-Schoko-Nikolaus (vegan)
- Milchschoko & Karamell-Nikolo von Zotter
Diese Schoko-Marken fallen durch
Ausgerechnet die Branchenriesen im Süßwarenregal fallen im Check durch. Besonders kritisch bewerten Südwind und GLOBAL 2000 die Schoko-Nikoläuse von Mondelēz und Ferrero. Die Produkte dieser beiden internationalen Konzerne tragen laut Check weder ein unabhängiges ökologisches noch ein unabhängiges soziales Gütesiegel.
Beide Unternehmen verweisen auf eigene Nachhaltigkeitsprogramme. Den Organisationen fehlt dabei allerdings die ausreichende Transparenz und unabhängige Kontrolle, die sie bei extern zertifizierten Produkten sehen möchten. Auch der österreichische Hersteller Hauswirth erhält eine doppelt rote Bewertung. Damit gehört das Unternehmen ebenfalls zu den negativen Beispielen des diesjährigen Checks.
Überraschung im Mittelfeld: Erste Konzerne lenken ein
Dass der Druck von Konsumenten Wirkung zeigt, beweist das Mittelfeld. Markenriesen wie Lindt, Nestlé und Storck haben ihre internen Siegelpolitik überarbeitet und setzen vermehrt auf anerkannte, unabhängige Zertifizierungen für den Kakao. Schokolade schmeckt eben am besten, wenn niemand dafür ausgebeutet wird und keine Regenwälder gerodet werden.
Greif im Supermarkt also gezielt zu Nikoläusen, die verlässliche Kombi-Siegel tragen, idealerweise das grüne EU-Bio-Blatt für die Umwelt und das Fairtrade-Siegel für gerechte Bezahlung der Kakaobauern. So landet am 6. Dezember garantiert nur süße Freude im Stiefel.
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