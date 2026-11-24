Alle Jahre wieder stehen sie glänzend verpackt in den Supermarktregalen und bringen Kinderaugen zum Leuchten: die Schoko-Nikolos. Ein neuer Check zeigt, bei welchen sich der Griff ins Regal lohnt und von welchen man besser die Finger lässt.

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Pünktlich zur Vorweihnachtszeit haben die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ihren aktuellen Schoko-Nikolo-Check für 2026 veröffentlicht. Das Ergebnis überrascht: Es gibt so viele faire und nachhaltige Produkte wie noch nie. Doch ausgerechnet bekannte Schokoladenriesen und ein österreichischer Hersteller sorgen für Kritik.

Elf Schoko-Nikoläuse sind die großen Gewinner

Schoko-Nikolo © Getty Images

Für den Schoko-Nikolo-Check nahmen die Expertinnen und Experten 30 Nikolausfiguren aus heimischen Supermärkten unter die Lupe. Die Prüfkriterien: Werden die Menschenrechte der Kakaobäuerinnen und -bauern respektiert? Wird Kinderarbeit ausgeschlossen? Und wie steht es um Umweltzerstörung und den Einsatz von Pestiziden? Das Ergebnis ist erfreulich, zumindest für viele Schoko-Fans: Der Check fällt so gut aus wie noch nie.

Gleich elf Produkte erhielten die Bestbewertung. Sie tragen sowohl das unabhängige Fairtrade-Siegel als auch das EU-Bio-Siegel und wurden deshalb im Ampelsystem doppelt grün bewertet.

EZA Schoko-Nikolo aus den Weltläden

Bio Edelbitter- und Bio Vollmilch-Nikolaus von Confiserie Berger

Billa Bio Nikolo

Vegavita Bio Nikolo von Billa (vegan)

Bio Schokoladen-Weihnachtsmann von dm

Schoko-Nikolaus von GEPA

Bio-Schoko-Nikolo von Lidl

SPAR Natur*pur Bio-Nikolaus

SPAR Veggie Bio-Schoko-Nikolaus (vegan)

Milchschoko & Karamell-Nikolo von Zotter

Diese Schoko-Marken fallen durch

Ausgerechnet die Branchenriesen im Süßwarenregal fallen im Check durch. Besonders kritisch bewerten Südwind und GLOBAL 2000 die Schoko-Nikoläuse von Mondelēz und Ferrero. Die Produkte dieser beiden internationalen Konzerne tragen laut Check weder ein unabhängiges ökologisches noch ein unabhängiges soziales Gütesiegel.

Beide Unternehmen verweisen auf eigene Nachhaltigkeitsprogramme. Den Organisationen fehlt dabei allerdings die ausreichende Transparenz und unabhängige Kontrolle, die sie bei extern zertifizierten Produkten sehen möchten. Auch der österreichische Hersteller Hauswirth erhält eine doppelt rote Bewertung. Damit gehört das Unternehmen ebenfalls zu den negativen Beispielen des diesjährigen Checks.

Überraschung im Mittelfeld: Erste Konzerne lenken ein

Schoko-Nikolo © Getty Images

Dass der Druck von Konsumenten Wirkung zeigt, beweist das Mittelfeld. Markenriesen wie Lindt, Nestlé und Storck haben ihre internen Siegelpolitik überarbeitet und setzen vermehrt auf anerkannte, unabhängige Zertifizierungen für den Kakao. Schokolade schmeckt eben am besten, wenn niemand dafür ausgebeutet wird und keine Regenwälder gerodet werden.

Greif im Supermarkt also gezielt zu Nikoläusen, die verlässliche Kombi-Siegel tragen, idealerweise das grüne EU-Bio-Blatt für die Umwelt und das Fairtrade-Siegel für gerechte Bezahlung der Kakaobauern. So landet am 6. Dezember garantiert nur süße Freude im Stiefel.