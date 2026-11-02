Diese Rumkugeln versüßen die Vorweihnachtszeit

Wenn der November Einzug hält, steigt langsam die Vorfreude auf Weihnachten. Und was könnte die Wartezeit schöner machen als der Duft frisch zubereiteter Weihnachtsleckereien?

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Jetzt beginnt die gemütliche Backzeit. Den Anfang machen köstliche Rumkugeln mit Schokostreuseln – ein echter Klassiker, der auf keinem weihnachtlichen Keksteller fehlen darf. Einfach zuzubereiten, herrlich schokoladig und wunderbar aromatisch.

Rumkugeln mit Schokoladestreusel

Rumkugeln mit Schokoladestreusel © Getty Images

ZUTATEN FÜR 20 STÜCK 200 g Zartbitterschokolade (grob gehackt)

50 g weiche Butter

3 EL Backkakao

6 EL Rum (oder mehr nach Geschmack)

200 g Schokostreusel Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Die gehackte Zartbitterschokolade über einem heißen Wasserbad schmelzen. Danach kurz abkühlen lassen. Masse verrühren: Die weiche Butter, den Backkakao und den Rum zur flüssigen Schokolade geben und alles gut verrühren, bis eine homogene Masse entsteht. Die Schokoladenmasse für etwa 45 Minuten in den Kühlschrank stellen, bis sie fester und gut formbar ist. Die Schokostreusel auf einem tiefen Teller verteilen. Mit einem Löffel etwas von der Masse abnehmen und mit den Händen zu kleinen Kugeln rollen. Die Kugeln direkt in den Schokostreuseln wälzen, bis sie rundherum bedeckt sind. Die fertigen Rumkugeln in eine Dose legen und im Kühlschrank fest werden lassen.

Süße Vorfreude auf Weihnachten

"Das große Weihnachtsbackbuch" versammelt mehr als 100 Rezepte für Kekse, Torten und Desserts. Klassiker wie Linzer Kekse treffen auf neue Ideen wie Salz-Karamell-Cookies und Orangen-Safran-Monde. Christstollen, Panettone und Apfelpunsch-Torte ergänzen die süße Sammlung für Advent und Festtage.

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