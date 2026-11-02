Ceviche vom Seesaibling: Silvia Schneider präsentiert das Rezept zum Nachkochen

Silvia Schneider und Spitzenköche laden mit ihren Lieblingsrezepten zur Genussreise durch Österreich und darüber hinaus.

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Ceviche vom Seesaibling

Silvia kocht: Mo-Fr, ab 14:00, auf ORF2 © Simeon Baker/ORF

Zutaten für 4 Personen 4 Seesaiblingfilets; entgrätet

1 Stk. Salatgurke, gewaschen

300 ml Holunderessig (alternativ etwas Zitronensaft)

10 g Salz

1 Prise Zucker, Pfeffer

30 g pikante Pfefferoni

1 Schuss Olivenöl

Garnitur frische Kräuter Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Zuerst für den Sud 300 ml Holunderessig mit Salz, Zucker und Pfeffer würzen. Die Pfefferoni in Streifen schneiden und mit etwas Olivenöl beimengen. Anschließend die Gurke in dünne Streifen und den entgräteten Seesaibling in feine Scheiben schneiden. Zum Schluss den Saibling auf den Tellern anrichten und die Gurkenstreifen darauf verteilen. Das Dressing gut verquirlen und darüber-löffeln. Das Gericht mit frischen Kräutern garnieren.

Rezept von Jonathan Burger

'Silvia kocht', die ORF-Kochshow zum Nachkochen

Vom Bildschirm auf den Teller: "Silvia kocht – Die 100 besten Rezepte der ORF-Kochshow" lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Das Buch gibt jenen Menschen eine Bühne, die mit Wissen, Geduld und Mut die Vielfalt der heimischen Küche bewahren und bereichern. Silvia Schneider nimmt ihre Leser auf eine kulinarische Reise durch Österreich und darüber hinaus mit.

Regionale Lieblingsrezepte treffen auf persönliche Geschichten, Begegnungen und die Menschen hinter den Produkten. So verbinden sich alte Küchentraditionen mit neuen Ideen und regionalem Genuss. Genaue Zutatenlisten und Beschreibungen helfen bei der Zubereitung. Das Buch ist ab 5. November erhältlich – man kann ab sofort die XXL-Luxus-Ausgabe mit 164 Seiten um 49,50 Euro und das klassische Hardcover-Buch mit 148 Seiten um 29,50 Euro vorbestellen unter www.oe24.at/silviakocht