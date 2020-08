Wenig Glamour am Lido

Mini-Version. Keine große Eröffnungs-Gala, Maskenpflicht für Besucher und alle Filme nur outdoor. So startet am Mittwoch, den 2. September, das diesjährige Film-Festival in Venedig. Es ist aber zumindest ein Anfang, denn seit Beginn der Pandemie ist es das erste Film-Festival, das überhaupt stattfindet. All das wirkt sich natürlich auch auf den Glamour-Faktor am Lido aus. Zahlreiche Top-Stars aus Hollywood wollen sich der Gefahr einer Ansteckung nicht aussetzen.

Flaute. Sogar die als Fixstarterin gehandelte Jury-Präsidentin Cate Blanchett soll letzten Informationen zufolge „wackeln“. Ihr Besuch des Festivals ist also bis zuletzt fraglich. Mit dabei sein soll dafür Tilda Swinton, die in Venedig für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden soll und sich die Trophäe unbedingt persönlich abholen möchte. Weitere prominente Namen, die sich angesagt haben, sind Oscar-Preisträgerin Frances McDormand und Schauspieler Casey Affleck.