Mit diesem Rezept wird Cheesecake kalorienarm

Du liebst Cheesecake, möchtest aber eine leichtere Variante ausprobieren? Mit Magertopfen, Joghurt und weniger Zucker kannst du den cremigen Kuchen ganz einfach kalorienärmer backen, ohne auf den typischen Cheesecake-Geschmack zu verzichten.

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Cremig, süß und mit einer feinen Vanillenote: Cheesecake gehört zu den beliebtesten Kuchenklassikern. Doch durch Frischkäse, Butter und Zucker kann eine Portion schnell recht kalorienreich werden. Die gute Nachricht: Mit ein paar einfachen Anpassungen lässt sich der Kuchen leichter zubereiten. Statt auf fettreichen Frischkäse setzt du auf Magertopfen und fettarmen Naturjoghurt. So wird der Cheesecake schön cremig und enthält gleichzeitig mehr Eiweiß.

Kalorienarmer Cheesecake: Das Rezept

Cheesecake © Getty Images

Zutaten für eine kleine Springform (ca. 18–20 cm):

500 g Magertopfen

150 g Naturjoghurt (1,5 % Fett)

2 Eier

50 g Zucker oder eine entsprechende Menge eines geeigneten Süßungsmittels

1 Päckchen Vanillezucker oder 1 TL Vanilleextrakt

30 g Speisestärke

1 TL Zitronenabrieb

1 EL Zitronensaft

Etwas Öl oder Backpapier für die Form

Das Rezept kommt ohne klassischen Keksboden aus. Dadurch sparst du Butter und zusätzliche Kalorien. Wenn du den knusprigen Boden besonders gerne magst, kannst du optional einen dünnen Boden aus zerbröselten Vollkornkeksen und etwas Butter ergänzen.

Zubereitung:

Heize den Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vor. Lege den Boden der Springform mit Backpapier aus oder fette die Form dünn ein. Verrühre Magertopfen, Joghurt, Eier, Zucker, Vanille, Speisestärke, Zitronenabrieb und Zitronensaft zu einer glatten Masse. Rühre nur so lange, bis alles gut vermischt ist, damit nicht zu viel Luft in die Masse gelangt. Fülle die Masse in die vorbereitete Form und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen etwa 45 bis 55 Minuten. Die Mitte darf am Ende noch leicht wackeln, beim Abkühlen wird sie fester. Schalte den Backofen aus und lasse den Kuchen bei leicht geöffneter Tür etwa 15 Minuten ruhen. Nimm ihn anschließend heraus und lasse ihn vollständig abkühlen. Stelle den Cheesecake für mindestens drei Stunden, am besten über Nacht, in den Kühlschrank. So bekommt er eine angenehm feste, cremige Konsistenz.

Wie viele Kalorien hat der kalorienarme Cheesecake?

Der leichte Cheesecake kommt ohne Keksboden aus und enthält weniger Fett als viele klassische Rezepte. Je nach verwendeten Produkten und Süßungsmittel hat der gesamte Kuchen ungefähr 850 bis 1.000 Kalorien. Bei acht Stücken entspricht das rund 105 bis 125 Kalorien pro Stück.

Das sind Schätzwerte. Die tatsächlichen Kalorien hängen vor allem von den verwendeten Milchprodukten, der Zuckermenge und der Größe der Stücke ab. Mit einem klassischen Keksboden steigt der Kaloriengehalt entsprechend an.