Lecker und Leicht
Leichtes Rezept: So geht Tiramisu kalorienarm
Statt Mascarpone kommt eine leichtere Creme bei der kalorienarmen Tiramisu-Variante zum Einsatz, die Löffelbiskuits bleiben in Kaffee getränkt und obenauf sorgt Kakao für das gewohnte Finish.
Kalorienarmes Tiramisu: Das Rezept
Zutaten für 4 Portionen:
- 250 g Magertopfen
- 150 g Naturjoghurt (1,5 % Fett)
- 1–2 EL Ahornsirup oder Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt oder Vanillezucker
- 100 g Löffelbiskuits
- 150 ml abgekühlter Kaffee oder Espresso
- 1–2 TL Backkakao, ungesüßt
- Optional: 1 TL Amaretto für das typische Aroma
Zubereitung:
1. Creme vorbereiten: Verrühre den Magertopfen mit dem Naturjoghurt, dem Ahornsirup und der Vanille zu einer glatten, cremigen Masse. Schmecke die Creme ab und süße bei Bedarf etwas nach.
2. Biskuits tränken: Bereite den Kaffee zu und lasse ihn vollständig abkühlen. Tauche die Löffelbiskuits kurz hinein. Sie sollten Kaffee aufnehmen, aber nicht zu weich werden.
3. Dessert schichten: Verteile eine Schicht getränkter Biskuits in einer kleinen Auflaufform oder auf vier Dessertgläser. Gib eine Schicht Creme darüber und wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Schließe mit einer Cremeschicht ab.
4. Kühlen und servieren: Stelle das Tiramisu für mindestens zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank. Bestäube es kurz vor dem Servieren mit ungesüßtem Kakaopulver.
Wie viele Kalorien hat das kalorienarme Tiramisu?
Durch den Austausch von Mascarpone gegen Magertopfen und fettärmeren Naturjoghurt lässt sich der Kaloriengehalt deutlich reduzieren. Je nach verwendeten Produkten und Süßungsmittel hat eine Portion dieses Rezepts ungefähr 200 bis 250 Kalorien. Das ist ein Richtwert: Die tatsächlichen Werte hängen vor allem von den Löffelbiskuits und der verwendeten Süße ab.
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