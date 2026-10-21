Leichtes Rezept: So geht Tiramisu kalorienarm

Du liebst Tiramisu, möchtest beim Dessert aber etwas Kalorien sparen? Mit ein paar einfachen Zutaten lässt sich der italienische Klassiker ganz leicht abwandeln, ohne auf den cremigen Geschmack und die typische Kaffee-Note verzichten zu müssen.

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Statt Mascarpone kommt eine leichtere Creme bei der kalorienarmen Tiramisu-Variante zum Einsatz, die Löffelbiskuits bleiben in Kaffee getränkt und obenauf sorgt Kakao für das gewohnte Finish.

Kalorienarmes Tiramisu: Das Rezept

Tiramisu © Getty Images/Westend61

Zutaten für 4 Portionen:

250 g Magertopfen

150 g Naturjoghurt (1,5 % Fett)

1–2 EL Ahornsirup oder Zucker

1 TL Vanilleextrakt oder Vanillezucker

100 g Löffelbiskuits

150 ml abgekühlter Kaffee oder Espresso

1–2 TL Backkakao, ungesüßt

Optional: 1 TL Amaretto für das typische Aroma

Zubereitung:

1. Creme vorbereiten: Verrühre den Magertopfen mit dem Naturjoghurt, dem Ahornsirup und der Vanille zu einer glatten, cremigen Masse. Schmecke die Creme ab und süße bei Bedarf etwas nach.

2. Biskuits tränken: Bereite den Kaffee zu und lasse ihn vollständig abkühlen. Tauche die Löffelbiskuits kurz hinein. Sie sollten Kaffee aufnehmen, aber nicht zu weich werden.

3. Dessert schichten: Verteile eine Schicht getränkter Biskuits in einer kleinen Auflaufform oder auf vier Dessertgläser. Gib eine Schicht Creme darüber und wiederhole den Vorgang, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Schließe mit einer Cremeschicht ab.

4. Kühlen und servieren: Stelle das Tiramisu für mindestens zwei bis drei Stunden in den Kühlschrank. Bestäube es kurz vor dem Servieren mit ungesüßtem Kakaopulver.

Wie viele Kalorien hat das kalorienarme Tiramisu?

Durch den Austausch von Mascarpone gegen Magertopfen und fettärmeren Naturjoghurt lässt sich der Kaloriengehalt deutlich reduzieren. Je nach verwendeten Produkten und Süßungsmittel hat eine Portion dieses Rezepts ungefähr 200 bis 250 Kalorien. Das ist ein Richtwert: Die tatsächlichen Werte hängen vor allem von den Löffelbiskuits und der verwendeten Süße ab.