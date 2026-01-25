Legendäre Hummerparty im Kitzhof als Finale des Party-Reigens

Hotel-Direktor Johannes Mitterer lud zur kultigen Party mit zahlreichen prominenten Gästen.

Es ist wie jedes Jahr der Abschluss des Party-Reigens von Kitzbühel, wenn Johannes Mitterer in seinen Kitzhof zur exklusiven Hummerparty lädt. Auch am Samstag war das Hotel wird bestens gefüllt und zahlreiche prominente Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden.

Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer mit Michael Konsel und Gästen © GEPA

Daniel Hemetsberger mit Begleitung © GEPA

"Wir möchten den Leute eine Party mit DJ und cooler Musik bieten, anstatt eines gesetzten Dinners. Wie wollen, dass unsere Gäste Spaß haben, aber dennoch gehobene Kulinarik genießen können", so Kitzhof-Direktor Johannes Mitterer. Die Kulinarik kann sich auch sehen lassen. Hummer und Champagner stehen dabei ganz oben auf der Karte.

Hummerparty im Hotel Kitzhof © GEPA

Von der Qualität des Events überzeugten sich unter anderem Ex-Goalie Michael Konsel, Schlagersänger Bernie Paul sowie das deutsche Model Annika Gassner, die bis spät in die Nacht ihr Kitz-Wochenende ausklingen ließen.