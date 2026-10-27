Stanley Tucci teilt geheimes Familienrezept seines Großvaters: Linguine con Topolini

Schauspieler Stanley Tucci begeistert auf Instagram regelmäßig mit italienischen Köstlichkeiten. Jetzt verrät er ein ganz besonderes Familienrezept seines Großvaters: ein traditionelles Gericht, das aus Linguine und gefüllten Kalbsröllchen besteht und gleich zwei Gänge auf den Tisch bringt.

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Wenn jemand weiß, wie italienische Küche richtig gut schmeckt, dann wohl Stanley Tucci. Der Schauspieler begeistert auf Instagram regelmäßig mit Einblicken in seine Küche und zeigt, welche Gerichte bei ihm auf den Tisch kommen. Jetzt hat er ein Familienrezept geteilt, das von der väterlichen Seite seiner Familie stammt und gleich zwei Gänge liefert, die perfekt in den Herbst passen. Das Besondere: Die Pasta und die gefüllten Kalbsröllchen werden nacheinander serviert und gemeinsam in einer aromatischen Brühe gekocht.

Ein Rezept, zwei Gänge: Das steckt hinter "Linguine con Topolini"

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"Dieses Rezept stammt von meinem Großvater Stanislao", erklärt Tucci zu dem Gericht, das in seiner Familie seit Generationen weitergegeben wird. Die Hauptrolle spielen dabei gefüllte Kalbsröllchen, die in Weißwein, Hühnerbrühe und Sellerieblättern geschmort werden. Das Besondere: Die aromatische Flüssigkeit wird zunächst als Sauce zu Linguine serviert. Anschließend kommen die Kalbsröllchen als zweiter Gang auf den Tisch. Wer nicht warten möchte, darf natürlich auch alles gemeinsam genießen.

Das Familienrezept zum Nachkochen

© Getty Images

Zutaten für 4 Personen:

6 dünne Kalbsschnitzel

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

3 EL fein gewürfelter Provolone

4 EL geriebener Pecorino Romano

4 EL gehackte Petersilie

250 ml trockener Weißwein

500 ml Hühnerbrühe

Eine Handvoll Sellerieblätter

500 g Linguine

Olivenöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Kalbsröllchen vorbereiten: Die Kalbsschnitzel flach auslegen und mit Knoblauch, Provolone, Pecorino und Petersilie füllen. Mit Salz und Pfeffer würzen, eng aufrollen und mit Küchengarn oder Zahnstochern fixieren. Fleisch anbraten: Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Röllchen rundherum goldbraun anbraten. Anschließend aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Die Sauce zubereiten: Die verwendete Pfanne mit Wasser und Weißwein ablöschen und den Bratensatz lösen. Hühnerbrühe und Sellerieblätter hinzufügen und ein paar Minuten köcheln lassen. Dann die Kalbsröllchen zurück in die Pfanne geben. Zugedeckt bei niedriger Hitze etwa 30–35 Minuten schmoren lassen, bis das Fleisch gar ist. Linguine kochen und servieren: Die Linguine in Salzwasser al dente kochen. Auf Teller verteilen, mit etwas von der aromatischen Brühe samt Sellerieblättern übergießen und mit Pecorino bestreuen. Das ist der erste Gang. Der zweite Gang: Die Kalbsröllchen separat mit etwas Sauce servieren. Wer es lieber unkompliziert mag, richtet Pasta und Fleisch gemeinsam an.

Italienische Familienküche statt komplizierter Sterneküche

Mit diesem Rezept zeigt Stanley Tucci einmal mehr, dass hinter vielen traditionellen Gerichten vor allem Erinnerungen und Familiengeschichten stecken. Die Kombination aus Pasta, geschmortem Fleisch und einer aromatischen Sauce ist bodenständig, braucht keine ausgefallenen Zutaten und bringt ein Stück italienische Esskultur auf den Tisch.