Kleiner Trick
So kommst du mit weniger Kalorien durch den Christkindlmarkt
Der Duft von gebrannten Mandeln, frisch gebackenen Langos und süßen Krapfen gehört zum Christkindlmarkt einfach dazu. Doch wer ein bisschen bewusster genießen möchte, muss deshalb noch lange nicht auf die kulinarischen Klassiker verzichten. Oft reicht es schon, bei der Auswahl ein paar kleine Alternativen zu treffen. Wir zeigen dir, welche Christkindlmarkt-Leckereien du gegen kalorienärmere Varianten tauschen kannst.
1. Maroni statt gebrannte Mandeln
Gebrannte Mandeln sind ein echter Klassiker – durch die Zuckerkruste bringen sie allerdings auch einiges an Kalorien mit. Eine gute Alternative sind heiße Maroni. Sie schmecken angenehm süßlich, enthalten Ballaststoffe und kommen ganz ohne zusätzliche Zuckerschicht aus. Außerdem machen sie durch ihre komplexen Kohlenhydrate länger satt.
2. Ofenkartoffel statt Langos
Knuspriger Teig, Knoblauchöl und Sauerrahm: Ein Langos ist zwar köstlich, aber auch ziemlich gehaltvoll. Wenn du Lust auf etwas Herzhaftes hast, greif stattdessen zu einer Ofenkartoffel. Sie liefert Kohlenhydrate und Ballaststoffe und ist – je nach Topping – eine leichtere Alternative. Achte dabei auf die Extras: Kräutertopfen oder etwas Joghurt sind meist die bessere Wahl als üppige Saucen.
3. Bratapfel statt Schokofrüchte
Schokofrüchte sehen verführerisch aus, bringen durch Schokolade und Zuckerüberzug aber schnell einiges an Energie mit. Ein Bratapfel ist eine fruchtige Alternative, die ebenfalls wunderbar in die Adventzeit passt. Zimt sorgt für weihnachtliches Aroma, ohne dass es viel zusätzlichen Zucker braucht. Bei Füllungen aus Marzipan, Nüssen oder reichlich Zucker kann der Kalorienvorteil allerdings kleiner ausfallen.
4. Kartoffelpuffer mit weniger Sauce
Kartoffelpuffer gehören für viele zum Christkindlmarkt-Besuch dazu. Statt sie mit reichlich Sauerrahm oder einer cremigen Sauce zu kombinieren, kannst du sie mit Apfelmus genießen. Noch besser: eine kleinere Portion teilen und dafür eine andere Leckerei probieren. Denn auch beim Christkindlmarkt gilt: Die Menge macht oft den Unterschied.
5. Punsch ohne Schlagobers
Ein klassischer Punsch enthält je nach Rezept bereits Zucker und Fruchtsaft. Besonders kalorienreich können Varianten mit Schlagobers, Schokolade oder Likör sein. Wenn du Kalorien sparen möchtest, greif lieber zu einem klassischen Fruchtpunsch ohne cremige Extras oder zu einem Tee. Und: Auch alkoholfreier Punsch kann viel Zucker enthalten – alkoholfrei bedeutet nicht automatisch kalorienarm.
6. Zuckerwatte statt Schokospieß?
Wenn du unbedingt etwas Süßes möchtest, kann Zuckerwatte eine leichtere Alternative zu einem großen Schokofruchtspieß sein. Sie besteht hauptsächlich aus Zucker und Luft und enthält aufgrund ihres geringen Gewichts meist weniger Kalorien als viele andere Süßigkeiten am Markt. Allerdings sättigt sie kaum und liefert praktisch keine Nährstoffe. Am Ende kommt es also auch darauf an, worauf du wirklich Lust hast.
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