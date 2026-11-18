Wir alle lieben den Christkindlmarkt. Was wir allerdings weniger lieben: überfüllte Gassen, kalte Füße und überteuerte Preise. Die gute Nachricht: Für echtes Weihnachtsmarkt-Feeling musst du gar nicht vor die Haustür. Mit diesen Rezeptideen holst du dir die Christkindlmarkt-Klassiker ganz einfach nach Hause.

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Überall funkeln Lichter, es duftet nach Zimt und Zucker, aus den Hütten steigt heißer Dampf und irgendwo brutzelt gerade ein knuspriger Kartoffelpuffer. Ein Besuch am Christkindlmarkt ist für viele ein Fixpunkt in der Adventzeit. Doch was, wenn es draußen regnet, die Menschenmassen zu groß sind oder man es sich einfach lieber zu Hause gemütlich machen möchte? Die Lösung ist köstlich einfach: Wir holen den Weihnachtsmarkt nach Hause.

Kartoffelpuffer

Kartoffelpuffer © Getty Images/Westend61

Der herzhafte Klassiker ist schnell gemacht und schmeckt selbstgemacht mindestens genauso gut wie am Markt.

Zutaten 600 g mehlige Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Ei

2 EL Mehl

1 Prise Salz, Pfeffer, Muskat

Öl Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

Kartoffeln schälen und grob reiben. Die Zwiebel fein hacken und untermischen. Die Kartoffelmasse in einem sauberen Küchentuch gut ausdrücken, das ist das Geheimnis für besonders knusprige Puffer. Anschließend Ei, Mehl und Gewürze dazugeben und alles vermengen. In einer Pfanne ausreichend Öl erhitzen, kleine Portionen der Masse hineingeben und flach drücken. Von beiden Seiten goldbraun und knusprig braten.

Langos

Langos © Getty Images

Knuspriger Rand, weicher Teig und obendrauf eine ordentliche Portion Knoblauch, Sauerrahm und Käse: Langos ist ein Highlight für alle, die es deftig lieben.

Zutaten für 4 Personen 300 g glattes Mehl

180 ml lauwarmes Wasser

1/2 Würfel Germ

1 TL Zucker

1 TL Salz

1 EL Öl

150 g Sauerrahm

1-2 Knoblauchzehen

100 g geriebener Käse Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Germ und Zucker im lauwarmen Wasser auflösen. Mehl, Salz und Öl dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen. Den Teig in vier Portionen teilen und mit den Händen zu flachen Fladen ziehen. In heißem Öl portionsweise goldbraun frittieren und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Knoblauch pressen, mit etwas Wasser und Salz verrühren und die noch warmen Langos damit bestreichen. Sauerrahm darauf verteilen und großzügig mit Käse bestreuen.

Wer es besonders üppig mag, ergänzt den Belag mit Frühlingszwiebeln oder Speckwürfeln. Am besten schmecken Langos frisch und noch warm.

Raclettebrot

Raclettebrot © Getty Images

Wenn geschmolzener Käse auf knuspriges Brot trifft, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Zutaten für 4 Personen 4 Scheiben Bauernbrot

200 g Raclettekäse

1 Zwiebel

2 Essiggurken

1 Prise Pfeffer, Paprikapulver

Speckwürfel Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Brotscheiben auf ein Backblech legen. Zwiebel und Essiggurken fein schneiden und auf dem Brot verteilen. Den Raclettekäse großzügig darüberlegen und nach Belieben mit Pfeffer und Paprikapulver würzen. Im vorgeheizten Backofen bei etwa 200 Grad backen, bis der Käse geschmolzen und leicht goldbraun ist. Wer es besonders deftig mag, gibt noch Speckwürfel darüber.

Gebrannte Mandeln

Gebrannte Mandeln © Getty Images/iStockphoto

Mit wenigen Zutaten und deinem Airfryer kannst du den Weihnachtsmarkt-Klassiker ganz einfach selbst machen.

Zutaten 200 g Mandeln mit Schale

80 g Zucker

1 Pckg. Vanillezucker

1 TL Zimt

50 ml Wasser Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

Vermische Zucker, Vanillezucker, Zimt und Salz in einer Schüssel. Gib das Wasser dazu und verrühre alles, bis sich der Zucker etwas aufgelöst hat. Gib die Mandeln in die Schüssel und vermische sie gründlich mit der Zuckermischung, sodass alle Mandeln gut überzogen sind. Lege den Korb deines Airfryers mit Backpapier aus. Verteile die Mandeln möglichst gleichmäßig darauf. Gare die Mandeln bei etwa 160 Grad für ungefähr 12 bis 15 Minuten. Schüttle den Korb zwischendurch mehrmals vorsichtig durch, damit die Mandeln gleichmäßig karamellisieren. Nimm die Mandeln vorsichtig heraus und verteile sie auf einem Stück Backpapier. Trenne sie mit zwei Gabeln voneinander und lass sie vollständig auskühlen. Erst beim Abkühlen wird die Zuckerschicht richtig knusprig.

Maroni

Maroni © Getty Images

Mit diesem einfachen Rezept aus dem Airfryer werden die Esskastanien wunderbar weich und aromatisch.

Zutaten 600 g Maroni

80 ml Wasser Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 35 Min. Personen: 1

Zubereitung

Die Maroni ca. eine Stunde in kaltem Wasser einweichen. Anschließend mit einem kleinen Messer auf einer Seite kreuzweise einschneiden. Die Maroni auf der Grilltasse verteilen und bei 170 °C für 25–30 Minuten rösten. Währenddessen den Korb gelegentlich rütteln. Während des Backvorgangs ca. 80 ml Wasser in den Boden der Philips Airfryer-Heißluftfritteuse füllen. So trocknen die Maroni nicht aus und werden besonders weich.

Baumkuchen

Baumkuchen © Getty Images

Die klassische Herstellung am rotierenden Spieß ist aufwendig. Eine vereinfachte Variante gelingt aber auch im Backofen.

Zutaten für 1–2 Baumkuchen 1 Pck. Germteig

50 g zerlassene Butter

80 g Kristallzucker

2 TL Zimt

1 Prise Vanillezucker Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 2

Zubereitung

Ein vollständig hölzernes Nudelholz ohne Kunststoffteile großzügig und möglichst faltenfrei mit Alufolie umwickeln. Die Griffe aussparen und die Folie gut befestigen. Anschließend die umwickelte Fläche mit zerlassener Butter einfetten. Den fertigen Germteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in etwa 1 bis 2 cm breite Streifen schneiden. Die Teigstreifen spiralförmig und leicht überlappend um das vorbereitete Nudelholz wickeln. Die Enden gut zusammendrücken, damit sich der Teig beim Backen nicht löst. Die Teigoberfläche großzügig mit zerlassener Butter bestreichen. Zucker und Zimt vermischen und den Teig rundherum darin wälzen. Das Nudelholz so auf eine passende Auflaufform legen, dass die Griffe auf den Rändern aufliegen und der Teig den Boden nicht berührt. Im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-/Unterhitze etwa 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Nach ungefähr der Hälfte der Backzeit vorsichtig drehen, damit der Baumstriezel gleichmäßig bräunt. Kurz abkühlen lassen und den Baumkuchen vorsichtig vom Nudelholz lösen. Am besten noch warm genießen.

Crêpes

Crêpes © Getty Images

Dünn, zart und mit Schokolade, Zimt-Zucker oder Marmelade gefüllt: Crêpes sind der süße Abschluss für deinen Christkindlmarkt zu Hause.

Zutaten für 6 Crêpes 125 g glattes Mehl

250 ml Milch

2 Eier

1 EL geschmolzene Butter

1 EL Zucker

1 Prise Salz Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

Mehl, Milch, Eier, Zucker, Butter und Salz zu einem glatten, dünnflüssigen Teig verrühren. Den Teig am besten 15 bis 20 Minuten ruhen lassen. Eine beschichtete Pfanne leicht mit Butter einfetten und eine dünne Schicht Teig hineingießen. Durch Schwenken gleichmäßig verteilen und bei mittlerer Hitze goldgelb backen. Wenden und die zweite Seite kurz fertigbacken.

Wer will, kann die Crêpes noch mit Nutella, Banane, Zimt oder Marillenmarmelade verfeinern. Für eine winterliche Variante sorgen gehackte Nüsse und ein Hauch Lebkuchengewürz.