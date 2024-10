Segelflieger stürzt ab – Pilot (57) tot

Im Gemeindegebiet Bürg-Vöstenhof (Bezirk Neunkirchen) ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Flugunfall.

Das Bezirkspolizeikommando Neunkirchen bestätigte gegenüber oe24, dass am Sonntag ein Segelflieger in Bürg-Vöstenhof abgestürzt ist. In der Nacht auf Montag fand ein Hubschrauber des Innenministeriums den Unfallort. Der Pilot des Segelfliegers überlebte den Unfall nicht. Bei dem Opfer soll es sich um einen 57-jährigen Wiener handeln.

Die Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt. Derzeit führt die Flugunfallskommission zusammen mit der Alpinpolizei die Erhebungen durch.